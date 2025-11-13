El RCTB-1899 domina a Espanya i Europa
El RCTB-1899 ha dominat aquest mes a Espanya i a Europa. El club barceloní ha estat protagonista en dos dels tornejos que s’han disputat: el Campionat d’Espanya Absolut per Equips i l’European Masters Club Championships 2025.
En el primer, l’equip femení es va coronar com a campió després de superar en la final, disputada al Club Deportivo Stadium Casablanca de Saragossa, al CT València per quatre victòries a zero. Triomfs de Guiomar Maristany davant Ángela Fita (6/3 6/3), Marina Bassols contra Lucía Cortez (6/4 6/2), Andrea Lázaro davant Eva Guerrero (6/2 6/1) i Oksana Selekhmeteva contra Leyre Romero (6/0 3/6 3/2 i ret).
Feia quatre anys que el club barceloní no aixecava el trofeu de campió en el Campionat d’Espanya Absolut per Equips Femenins. L’últim cop a fer-ho, havia estat el 2021, precisament també contra el CT València. Amb aquest nou èxit, estenen la seva hegemonia en el palmarès amb 32 títols.
L’equip masculí, per la seva banda, es va quedar a les portes de revalidar el títol de campió. En aquest cas, van cedir en la final davant els amfitrions, el Real Murcia CT 1919 per 4/1. L’única victòria dels catalans la va aconseguir Max Alcalá, que es va imposar a Nikolás Sánchez-Izquierdo per 6/2 2/0 i ret. Derrotes d’Albert Ramos davant Ivan Gakhov (6/3 6/2), Jorge Plans contra Raul Brancaccio (6/0 6/1), Álex Martí davant Javier Barranco (6/3 6/3) i Pol Martín Tiffon davant Pablo Llamas (6/1 6/4).
I d’Espanya, a Europa. El RCTB-1899 va fer una gran actuació a l’European Masters Club Championships 2025, que es va celebrar a Antalya i que va reunir als millors equips màster d’arreu d’Europa. L’equip femení +45, integrat per Sònia Roig, Gisela Riera i Sònia Parera, es va proclamar campió després de vèncer al club turc Mete Tenis Kulübü per 2/1, en una final que es va decidir en els dobles. També victòria en la categoria +60, on es van imposar al club britànic Walmer LTTC. L'equip el van formar Magda Gual, Montserrat Espinosa, Sílvia Campius, Àstrid Massague i Pilar Robres.
Els equips +40 i +50 van ser finalistes d’Europa després de perdre la final per la mínima, 2/1. Cristina Fontelles, Berta Hausmann i Berta Esteba no van poder superar al club italià ASD Borgotrebbia (+40); mentre que Pauline Rodriguez, Gloria Balil, Laura Rosell i Cristina Durall també es van quedar a les portes després de cedir davant el club francès RAC (+50).
EL RCTB-1899 (F) I EL RC DE POLO (M), CAMPIONS DE CATALUNYA BENJAMÍ PER EQUIPS
El RCTB-1899, en la prova femenina, i el RC De Polo, en la masculina, han estat els campions del Campionat de Catalunya Benjamí per Equips.
En el quadre femení, el club barceloní, que partia com a primer cap de sèrie del quadre, va vèncer en la final al CT Barcino per quatre victòries a zero amb un equip integrat per Ivette Meza, Kayal Jayakrishna, Clara Vallés i Anna Xue. En les rondes anteriors, s’havien imposat al CT Vic (3/1), el RC De Polo (4/0) i el CT Reus Monterols (4/0).
En la prova masculina, triomf del RC De Polo, que va superar al CT Girona “A” per 4/0, amb victòries de Diego Ávila, Beto Soriano, Jorge Díez i Leo Moix. Abans, s’havien desfet del CTN Sant Cugat (4/0), el CT Vic (4/0) i el CT Lleida (4/0).
En la divisió Argent Masculina, triomf del CT Barcino “B” davant el CT Girona “B” (3/1), amb un equip format per Marc D’este Coronado, Sicheng Fan, Hugo Álvarez i Óscar Muñoz.
TRIPLET DEL RCTB-1899 AL TROFEU GENERALITAT DOBLES MIXTOS PER EQUIPS
El RCTB-1899 s’ha coronat com a campió en les tres categories del Trofeu Generalitat Dobles Mixtos per Equips: Aleví, Infantil i Cadet.
En la primera, el club barceloní es va imposar en la final al CT Mataró per quatre victòries a una. L’equip el van formar les parelles Alan De Pablo Marba/Eric Xue, Javier Mailan/Jan Sola, Artur Funallet/Santiago Fatjo, Sophie Fernández/Chloe Schulz i Carlota Rigot/Maria Serrat.
En la categoria Infantil, triomf també del RCTB-1899, aquest cop contra el CT Barcino (4/1). Les parelles de l’equip campió van ser les formades per Arvind Soler/Jacob Levy, Mateo Font/Matteo Di Prima, Pablo Jiménez/Marc Villarroya, Martina Pascual/Maria Pascual i Astrid Rogés/Victoria Meza.
Per últim, en el Cadet, en la qual també partien com a màxims favorits, van guanyar al CT Tarragona per un ajustat 3/2. En aquest cas, amb un equip format per Mateo Font/Alejandro Fatjo, Izan Hernández/Lucas Mestres, Adrià Velázquez/Álvaro Garcia, Natalia Heras/Marharyta Khomenko i Liliana Chetry/Judit Pla.
