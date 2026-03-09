TENNIS TAULA
Olot viu un apassionant derbi gironí a la Superdivisió
UFEC
Jornada amb pocs punts pels equips catalans a la Superdivisió, degut a que ni l'Enoli Borges Vall ni el Ganxets MIRÓ Costa Daurada van disputar els seus encontres a causa de compromisos internacionals dels seus components.Tot i això, a Olot es va viure un gran derbi gironí de tennis de taula, amb un ple fins a la bandera, on l'equip olotí va demostrar el seu bon moment i es va imposar per 4-2 al CTT CER l'Escala. Dimecres en partit avançat l'Hospitalet no va poder a casa amb l'Atlético San Sebastián i va caure per 1-4.
A la Superdivisió femenina el Girbau Vic TT va derrotar per un clar 4-0 el cuer, el Tabor canari. L'altre equip català que si que disputava aquesta jornada en divendres va ser el Tramuntana Figueres que es veia superat pel líder, l'UCAM Cartagena per 1-4.
