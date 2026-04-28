Olivia Poinsot I Àlex Escofet conquereixen el campionat de Catalunya Junior

Olivia Poinsot i Àlex Escofet lideren el tennis català amb el títol júnior en una setmana marcada pels campionats per equips i el domini de l’RCTB-1899

Campions i finalistes del Campionat de Catalunya Júnior

Campions i finalistes del Campionat de Catalunya Júnior / FCT

SPORT.es

SPORT.es

Olivia Poinsot i Àlex Escofet han conquerit el Campionat de Catalunya Júnior, que s’ha celebrat al CT Sabadell de l’11 al 19 d’abril.En el quadre femení, la tennista del CT Barcino, que partia com a màxima favorita, va complir amb els pronòstics imposant-se en la final a Martina Vázquez per 7/5 3/6 6/3, en un duel molt disputat i que es va allargar més enllà de les dues hores. En el masculí, triomf per al jugador de l’RC De Polo en vèncer el primer cap de sèrie, Pol Chiesa, per 6/3 6/1.

Pel que fa al quadre de dobles, Cèlia Torrelles i Martina Vázquez es van proclamar campiones en imposar-se a Martina Giménez i Olivia Poinsot en el match tie-break 2/6 6/1 10/7. Jan Garcia i Ricard Lázaro van fer-se amb el títol de campions per la lesió de Carlos Marín, que formava dupla amb Alejandro Guardia.

L’RCTB-1899 (F) I EL CT BARCINO (M), CAMPIONS DE CATALUNYA INFANTIL PER EQUIPS

L’RCTB-1899, en la prova femenina, i el CT Barcino, en la masculina, han estat els campions del Campionat de Catalunya Infantil per Equips – Trofeu J. Antoni Samaranch.

En el quadre femení, el club barceloní es va imposar en la final al CT Tarragona “A” per 4/0, amb un equip format per Victoria Meza, Maria Pascual, Carlota Ribot i Maria Serrat. A la categoria Argent, triomf del CT Vall d’Hebron davant el CT de La Salut per 3/2, amb Luciana Salazar, Sabena Maria Nkodja, Maria Moron i Siena Muñoz.

Pel que fa a la prova masculina, victòria del CT Barcino en imposar-se al CE Emilio Sánchez per 5/2. L’equip el van integrar Roger Bernal Mora, Marc Fernández, Jan Bagur, Jorge Moreno i Nikita Arkhipov. A l’Argent, el campió ha estat el CT Les Argelagues després de superar al Cercle Sabadellès 1856 per quatre victòries a una, amb Aaron Jiménez, Roc Soler, Aleix Rius, Marc Rius i Hugo Muñoz. Al Bronze, el CE Vallès es va endur el títol davant el RCT Turó (5/2). L’equip el van formar Martí González, Thiago León, Gabriel Fericgla, Enzo Hernández, Arnau Roldan i Javi Alpiste.

DOBLET DE L’RCTB-1899 AL CAMPIONAT D’ESPANYA +35

L’RCTB-1899 s’ha proclamat campió, tant de la categoria femenina com la masculina, del Campionat d’Espanya per Equips +35.En la prova femenina, el club barceloní es va imposar en la final al Real Grupo de Cultura Covadonga per 3/2. L’equip el van formar Berta Hausmann, Gisela Riera, Cristina Fontelles i Berta Esteba. Amb aquest triomf, estenen la seva hegemonia en la categoria aconseguint el que és el seu vuitè títol en les deu últimes edicions del campionat.

RCTB 1899, campió d'Espanya +35

RCTB 1899, campió d'Espanya +35 / FCT

Pel que fa a la prova masculina, l’RCTB-1899 va proclamar-se campió en vèncer al Club de Tenis Chamartín per 4/3, amb Andrés Bóveda, Gerard Granollers, Carlos Labata, Marc Becker i Víctor Meza a l’equip. Amb aquest triomf, han recuperat el títol aconseguit el 2024.

