Nayara Sanjuán i Roger Moreno, campions de Catalunya sub 15

El CT Girona ha estat la seu, del 28 de juny al 4 de juliol, del Campionat de Catalunya Sub 15, que ha comptat amb la participació d’un centenar de tennistes entre les quatre proves que s’han disputat. En el quadre femení, victòria per a Nayara Sanjuán. La jugadora del CT Tarragona, que partia com a segona favorita, es va imposar en la final a la primera cap de sèrie, Nuria Bonet, en el súper tiebreak (3/6 7/5 11/9).

També final ajustadíssima en el quadre masculí, on Roger Moreno, del CT Reus Monterols, es va proclamar campió després de vèncer a Antoine Gómez per 6/3 3/6 10/5. En els quadres de dobles, triomf per a la dupla formada per Siena Puntí i Arlette Trullàs sobre Nerea Mendoza i Júlia Sureda (6/3 3/6 10/8). En la prova masculina, la parella formada per Jan Zavadil i Santiago Plata es va imposar a Antoine Gómez i Gael Lage per 5/7 6/4 10/6.

Protagonisme català en els campionats d’Espanya individuals i per equips

En les darreres setmanes, han estat diversos els campionats d’Espanya que s’han disputat, la majoria d’ells amb grans resultats pels clubs i tennistes catalans.

Pel que fa al Campionat d’Espanya Cadet, celebrat al CT Llafranc, destaca l’actuació de Mireia Sagristá. La jugadora del CT Sabadell i becada del TEC Carles Ferrer Salat, es va quedar a les portes del títol en cedir davant Paola Piñera per 6/4 6/1. Aquesta era la segona final consecutiva en la categoria per a la Mireia, després d’alçar el títol en l’edició de l’any passat. En els quadres de dobles, protagonisme també pels catalans Carla Vázquez i Adrià Velázquez. La tennista del CT Barcino i del TEC Carles Ferrer Salat, formant dupla amb Paola Piñera, es va proclamar campiona en vèncer a Vega Aguilar i Lucía Rodríguez amb un doble 6/4. Per la seva banda, el tennista del RCTB-1899, amb Agustín Siancha, va ser finalista del quadre masculí en caure davant Daniel Eusamio i Darío Ortega. La setmana següent, del 21 al 28 de juny, va ser el torn pel Campionat d’Espanya Aleví, que el va acollir el CE Emilio Sánchez. En aquest cas, triomfs per a Anna Serafimovitch i Maxime Belloy. En el quadre femení, la tennista del RCTB1899, que partia com a segona favorita, es va imposar en la final a la primera cap de sèrie, Yelyzabeta Ksonzenko, en tres sets (7/5 4/6 6/3). En la prova masculina, el jugador del Centre Atlètic Laietània va vèncer a Sergi Hoyas per 6/3 7/5. També presència catalana en la final dels dobles femenins. Carlota Rigot i Anna Serafimovitch es van veure superades per Paula Cuevas i Fabiola Prause, 7/5 6/1.

Anna Serafimovitch i Maxime Belloy, campions d’Espanya aleví //FCT / SPORT.es

CT Sabadell, campió d’Espanya Cadet per Equips Femenins //FCT / SPORT.es

El CT Sabadell va ser el gran protagonista del Campionat d’Espanya Cadet per Equips Femenins “Yellow Cup”, que es va disputar a l’Atlètic Terrassa Hockey Club. El club sabadellenc es va proclamar campió de la prova femenina en vèncer en la final al CT Barcino per 3/2, amb un equip format per Mireia Sagristá, Anna Orlando, Iona Brujas, Sara Pérez-Vargas i Ingrid Albajar. En la prova masculina, final per al CT Barcino, que no va poder superar al CT València (3/1). El club barceloní venia de vèncer al RCTB1899 (3/1) en les semifinals. L’equip del CT Barcino va estar format per Aleix Galindo, Oscar Darder, Enric Novell, Pol Chiesa, Eduard Khaikov, Lucas Matute i Yago Savin.

Per últim, en el Campionat d’Espanya Júnior per Equips, el RC de Polo, en la categoria femenina, i el RCTB-1899, en la masculina, van ser finalistes en caure en la final davant el Club de Tenis Chamartín i la Universidad Europea Tenispain, respectivament. L’equip del RC de Polo el van integrar Neus Torner, Maria Parés, Martina Vázquez, Inés Gabarro, Elena Fernández, Carlota Escalé, Elsa Grande, Valeria Mir, Cèlia Valon i Inés Fernández. Per la seva banda, l’equip del RCTB-1899 el van formar Tito Chávez, Eudald González, Álvaro Jiménez, José Ignacio Cuevas, Keoni Puig, Charlie Valentine, Gerard Sawatzki, Pau Vallés, Alex Gardeñas, Lucas Font, Bruno Barrientos, Nicolás Amilibia, Arnau Martínez, Bruno Amilibia i David Daraban.