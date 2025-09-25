El model formatiu de la federació catalana de tennis i la Real Federación Española de tennis, referent per al desenvolupament del tenns a la Xina
La Federació Catalana de Tennis (FCT), la Real Federación Española de Tenis (RFET), l’Associació Xinesa de Tennis (CTA) i el Centre internacional de Tennis de Cornellà han arribat a un acord històric pel qual el CIT Cornellà es convertirà en la base d’operacions del tennis xinès a Europa.
El conveni té com a principal objectiu l’aprenentatge i la implementació de la filosofia del nostre tennis, especialment pel que fa a la formació d’entrenadors i al coneixement del joc en terra batuda, una superfície clau en el desenvolupament de joves talents.
El CIT Cornellà, instal·lació en la qual l’FCT participa en la seva gestió, està reconegut com a Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva pel Consell Superior d’Esports. A més, forma part de la xarxa de centres de tecnificació i alt rendiment de la mateixa FCT fet que el situa com un referent en la preparació de jugadors d’elit.
Aquest acord reforça el lligam entre les nostres institucions esportives amb la Xina, a més d’obrir una nova etapa de col·laboració internacional en el desenvolupament del tennis.
Segons Jordi Tamayo, President de la Federació Catalana de Tennis, i Vicepresident 1º i Responsable de Relacions Internacionals de la Real Federación Española de Tenis, “aquest acord suposa un reconeixement al model formatiu del nostre tennis, que durant anys ha format tennistes i entrenadors de referència mundial.”
Miguel Díaz, President de la RFET, considera que “Espanya continua sent referent en formació de talent. Els nostres tècnics són els millors del món i estic segur que aquest projecte ens portarà moltes alegries.”
En la signatura del conveni ha participat Miguel Díaz, President de la RFET; Jordi Tamayo, President de l’FCT i Vicepresident 1ª de la RFET; Bai Xilin, Secretari General de l’Associació Xinesa de Tennis; i Zheng Jianping, President del Consell del CIT Barcelona Cornellà (Barcelona Pro Tennis Academy).
Catalunya, campiona d'Espanya per equips sènior de comunitats autònomes
Catalunya, en la prova masculina, s’ha proclamat campiona del Campionat d’Espanya per Equips Sènior de Comunitats Autònomes, que s’ha disputat del 18 al 21 de setembre a Castelló. En la final, la selecció catalana va vèncer a les Illes Balears per 3/0, gràcies a les victòries de David Cortés, Carlos Costa i Manuel Arroyo. En les rondes prèvies, s’havien imposat a Castella i Lleó (4/0), a les Canàries (3/0) i a Madrid (3/1). Per la seva banda, l’equip femení ha aconseguit la medalla de bronze en superar en la lluita pel tercer lloc a Andalusia (3/0). S’havien quedat a les portes de la final després de cedir davant les Illes Balears per 3/2.
La selecció catalana, capitanejada per Ramzi Shuaibi i Neus Ávila, ha estat representada per Isaac Tortadés, David Cortés, Carlos Homedes, Carlos Costa, Manuel Arroyo, Narcís Carbó, Ana Llaudet, Paula Cabezas, Pauline Rodríguez, Ninoska Souto, Malen Gual i M. Luisa Rexach.
Celebrat el Campionat de Catalunya de Pickleball al CN Lleida
El CN Lleida ha estat enguany la seu del Campionat de Catalunya de Pickleball, en el qual s’han disputat set proves. En l’Absolut Individual Masculí, or per a Alan Llopart, plata per Àlex Blanca i bronze per a Pedro López. En l’Absolut Dobles Femení, la dupla campiona ha estat la formada per Alícia Roca i Mireia Recasens, que es va imposar en la final a Laura Hernández i Anna Castells. En aquest cas, bronze per a Celeste Parramón i Montse Mateu. En la prova masculina, Xabier Pérez i Marc Caymel van guanyar a Martín Sintes i Israel Vidal, mentre que Pedro López i Àlex Blanca van ser tercers. En el Mixt, triomf per a Alícia Roca i Marc Caymel davant Xabier Pérez i Mireia Recasens. Martín Sintes i Sandra Azorín van ser bronze.
Pel que fa a la prova +50 Individual Masculí, Xabier Pérez es va imposar a Israel Vidal, i David Armentano va quedar en tercera posició. En el +50 Dobles Masculí, la parella formada per Javier Herrero i Enrique Lacasa van superar a Jesús Jurado i David Armentano. Joan Plana i Jordi López va ser bronze. Per últim, en el +50 Dobles Mixt, Jesús Jurado i Ana Saura van guanyar a la parella formada per Javier Herrero i Montse Mateo. Bronze per a Celeste Parramón i Enrique Lacasa.
