L’FCT ORGANITZA EL MUNDIAL DE TENNIS ADAPTAT DE PEU

El CEM Vall d’Hebron acollirà del 15 al 19 de juny el Mundial de Para Standing Tennis, una modalitat pensada per a tots aquells jugadors i jugadores que tenen alguna discapacitat física, però que poden jugar a tennis sense l’ús de la cadira de rodes. El tennis adaptat de peu, doncs, dona l’oportunitat a persones amb pèrdua o deficiència d’extremitats, paràlisi cerebral, lesions cerebrals adquirides o persones de baixa estatura, entre d’altres, a poder jugar a aquest sport.

Actualment, aquesta modalitat està reconeguda per l’ITF i compta amb una llista creixent de competicions en països de tot el món. L’any passat, a les mateixes instal•lacions es va disputar, també sota l’organització de l’FCT, el I European Championships Para Standing Tennis – Catalonia Open, el primer torneig avalat per l’ITF de tennis adaptat de peu.

Aquesta va ser la primera vegada que se celebrava un torneig d’aquestes característiques a nivell nacional. En aquesta exitosa primera edició, del qual Ivan Corretja en va ser l’ambaixador, van participar més d’una trentena de tennistes provinents de quinze nacionalitats diferents. Tots ells van competir en un dels quatre nivells establerts segons el grau de discapacitat.

Enguany, es fa un salt de categoria, acollint el Mundial de Para Standing Tennis, del 15 al 19 de juny. Aquest cop, participaran els millors jugadors i jugadores d’aquesta modalitat. En total, en seran 77, provinents de 21 nacionalitats diferents. Entre aquests, destaca els catalans Ivan Corretja i Oriol Tortosa. Es disputarà un quadre femení, un mínim de tres proves masculines, i un quadre de dobles unificat.

El Para Standing Tennis, modalitat avalada per l’ITF i amb més de 400 jugadors i jugadores practicants de 31 països diferents, busca ser representat als Grand Slams i convertir-se en un esport paralímpic. Amb totes aquestes iniciatives, la Federació Catalana de Tennis reafirma el seu compromís ferm amb la inclusió, l’equitat i la promoció de l’esport per a tothom. El tennis inclusiu no és només una aposta estratègica, sinó una mostra del poder transformador de l’esport per trencar barreres, generar oportunitats i construir una societat més justa i cohesionada. Catalunya continua liderant aquest camí amb il•lusió, esforç i una clara vocació de servei a les persones, fent del tennis una eina real de canvi i inclusió social.

Celebrades amb èxit les diades del tennis lleidetà i tarragoní

Les diades del Tennis Lleidatà i Tarragoní s’han celebrat en les darreres setmanes amb un èxit de participació, amb més d’un centenar d’assistents. Durant les dues gales, com és habitual, es va fer un reconeixement als equips ampions i finalistes de la Lliga Catalana / Campionat Provincial per Equips 2023/24, així com als clubs, jugadors i jugadores amb èxits a nivell català, estatal i internacional.

Pel que fa a la Diada del Tennis Lleidatà, celebrada el divendres 30 de maig al CN Lleida, els clubs premiats van ser el T Lleida, el CN Lleida, CT Mollerussa, el CT Urgell, el Sícoris Club i el CT Balaguer. Quant als tennistes, aquests han estat: Miquel López, finalista del Campionat de Catalunya Benjamí; Victor Palomar, finalista del Campionat de Catalunya Cadet de Dobles; David Sánchez, finalista del Campionat de Catalunya Cadet de Dobles; Zenaida Ruiz, finalista del Campionat de Catalunya S13 de Dobles; Maria Pardo, campiona del Campionat de Catalunya S15 de Dobles; Manel Abellana, finalista del Campionat de Catalunya S11; Astrid Rogés, campiona del Campionat de Catalunya S13 Individual i Dobles. També especial menció al CT Lleida, finalista del Campionat de Catalunya Sènior +40 masculí; i CN Lleida, finalista del Campionat de Catalunya Júnior Masculí D2. Seguidament, el CT Lleida, el CN Lleida i el Club de Tennis Urgell van rebre una placa que els acredita com a Club d’Excel•lència del Tennis Català.

Diada Tennis Catala 6 de juny de 2025 / SPORT.es

Diada tennis 6 de juny de 2025 / SPORT.es

Quant a la Diada del Tennis de la província de Tarragona i Terres de l’Ebre, celebrada el divendres 6 de juny, els clubs premiats van ser el CT Reus Monterols, el CT Tarragona, el Golf Costa Daurada, el Reus Deportiu, el CE Johnny Montañés, el CE Esplai Constantí, el CT El Romaní, el CT Torredembarra, el CT Valls, el CT Barà, el CT Montblanc i el Gimnàstic de Tarragona. També es va retre un reconeixement al CT Tarragona i el CT Reus Monterols pels seus excel•lents resultats en els campionats de Catalunya i Espanya l’any passat, així com als tennistes Pol Giné, campió de Catalunya S11 de Dobles; Pol Martín, campió de Catalunya S11 de Dobles; Jaume Montero, campió de Catalunya Aleví de Dobles Mixt; Jinhong Yang, campió de Catalunya Infantil de Dobles entre d’altres; Alejandro Marco, finalista del Campionat de Catalunya Infantil entre d’altres; Pol Mas, campió Tennis Europe U14 Memorial Liberto Hernández; Pol del Castillo, campió de Catalunya Absolut; Yleymi Luciana Muelle, finalista del Campionat de Catalunya Absolut entre d’altres; Carla Muro, campiona de Dobles dels ITF J60 de Lleida, Tarragona i Alacant; Marcel Miralles, campió de Catalunya Absolut Dobles Mixt entre d’altres; Arnau Valls; finalista del Campionat de Catalunya Absolut de Dobles; Iñigo Villacampa, campió de Catalunya Absolut de Dobles; Joan Manel Cardona, campió de Catalunya Sènior +40 entre d’altres; David Cortés, campió del Món per equips de Nacions Sènior +45 “Dubler Cup” entre d’altres; Miquel Puigdevall, campió de Catalunya Sènior +60 entre d’altres; i Jaime Canela, finalista del Campionat de Catalunya Sènior +60. Finalment, es va reconèixer els clubs d’Excel•lència. En aquest cas, són el CT Barà, el CT Tarragona i el CT Reus Monterols.

El CT Andrés Gimeno ha acollit el campionat de Catalunya benjamí i i infantil de dobles

El Club Tennis Andrés Gimeno ha estat la seu del 24 de maig a l’1 de juny del Campionat de Catalunya Benjamí i nfantil de Dobles, que ha comptat amb la participació de més d’un centenar de parelles entre les sis proves que s’han disputat.

En la categoria Benjamí, triomf per a la dupla formada per Leontina Dimitrieska i Ivette Meza després de superar en la final a Taisia Belova i Sofia Kucharczuk per 4/2 4/0. En el quadre masculí, Valentín Belloy i Diego Ávila, primers caps de sèrie, van vèncer a Jorge Díez i Luca González per un doble 4/1. En el Mixt, victòria per a Sofia Vicente i Jan Duran davant Ivette Meza i Diego Ávila en el súper tie-break, 4/1 4/5 10/7.

Campions campionat de Catalunya benjamí i i infantil de dobles / SPORT.es

CT Andrés Gimeno ha acollit el campionat de Catalunya benjamí i i infantil de dobles / SPORT.es

En la categoria Infantil, Astrid Rogés i Sofia Hiraldo van imposar-se a Victoria Meza i Nonna De Ribot, les màximes favorites, per 7/5 6/4. En el masculí, triomf per a Víctor Pla i Mateo Font davant Roger Bernal i Aarón Jiménez, 6/2 6/4. Per últim, en el Mixt, Astrid Rogés va repetir triomf amb el seu germà Oleguer. En aquest cas, van guanyar en la final a Nonna De Ribot i Mateo Font per un ajustat 6/7 6/4 10/5.