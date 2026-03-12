Judit Pla i Paul Ghimbasan, campions de Catalunya Cadet
El tennis català viu un cap de setmana intens de competició amb nous campions en les categories de base: Judit Pla i Paul Ghimbasan es proclamen campions de Catalunya Cadet, el RCTB-1899 s’endú el títol júnior per equips masculins i el CT d'Aro es corona al Campionat de Catalunya Aleví per equips masculins
Judit Pla i Paul Ghimbasan han estat els campions del Campionat de Catalunya Cadet, que s’ha disputat del 21 de febrer a l’1 de març a les pistes del CT Andrés Gimeno. En el quadre femení, la tennista del RCTB-1899, que partia com a segona favorita, es va imposar en la final a Núria Bonet per 6/1 i 6/1.
En el masculí, triomf per al jugador de l’Atlètic Terrassa, en vèncer a Izan Hernández per 6/3 i 6/1.
L’RCTB-1899 guanya el Campionat de Catalunya júnior per equips masculins
L’RCTB-1899 s’ha proclamat campió del Campionat de Catalunya Júnior per Equips Masculins després d’imposar-se en la final al CT Barcino per 5/0. Victòries de Tito Chávez davant Pol Chiesa (6/2 i 6/3), Eudald González contra Carlos Marín (6/2 i 6/2), Adrià Velázquez davant Marc Puig (6/4 i 7/5), Gerard Sawatzki contra Matias Anchoriz (3/6, 6/2 i 11/9) i Pau Vallés davant Enric Novell (3/6 i 6/2 ret).
El CT d’Aro es corona al Campiona de Catalunya Aleví per equips masculins
El CT d’Aro s’ha proclamat campió del Campionat de Catalunya Aleví per Equips Masculins – Trofeu Manolo Orantes després d’imposar-se en la final al CTN Sant Cugat per 4/1, amb un equip format per Aleix Gálvez, Dante Monterde, Alex Guillamet, Sami Masri Anfruns i Alex Soms.
En la categoria Argent, triomf del CT Els Gorchs davant el CT Barcino ‘B’ per un ajustat 4/3. En aquest cas, l’equip campió va ser l’integrat per Luca González, Antonio Soto, Yassin Pujol, Naim Pujol i Pol Martínez. Al Bronze, qui s’ha endut el trofeu de campió ha estat el CMT Vall d’Hebron, imposant-se en la final al CT Sabadell ‘B’ per 4/3. L’equip el van formar Xaloc Jiménez, Lukas Masikashvili, Carlos Larios, Luca Huarte i Samuel Sotil.
Pel que fa a la prova femenina, la final de l’OR, que enfrontarà el CT Torelló contra el CT Sabadell, es disputarà aquest dissabte 14. La que sí que ja s’ha jugat és la de l’Argent, que va finalitzar amb la victòria del CT Tarragona ‘B’ davant el CT Mataró (3/2). Sofia Garcia, Giselle Caneda, Emma Martí i Judit Ramos van ser les jugadores que van formar part de l’equip campió.
