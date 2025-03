Jordi Tamayo, reelegit novament com a president de la Federació Catalana de Tennis

Jordi Tamayo continuarà quatre anys més al capdavant de la Federació Catalana de Tennis. El dirigent ha estat reelegit novament com a president de l’ens federatiu i afrontarà ara el seu tercer mandat. La seva candidatura, “Seguim Units pel Tennis Català”, ha estat l’única que s’ha presentat i va ser admesa per la Junta Electoral de l’FCT a les eleccions a Junta Directiva i Presidència després de presentar més de 120 avals de clubs.

Tamayo va accedir al càrrec el juny del 2017, i una de les fites més importants que ha assolit al llarg d’aquests anys ha estat la recuperació econòmica de l’entitat federativa, liquidant un deute acumulat de 6,1 milions d’euros el passat 31 de desembre, dos anys abans del que estava previst en el Pla de Viabilitat. “Ens vam incorporar el juny del 2017 plens d’il·lusió, però alhora amb tota la prudència per la complicada situació econòmica de l’FCT. Vam assumir un dels reptes més importants de les nostres vides. Volíem garantir la viabilitat econòmica, implementar nous models esportius i de gestió per salvaguardar el futur de la institució i tornar a posicionar l’FCT com a gran referent estatal i internacional”, recorda Tamayo. “Avui podem dir que la Federació Catalana de Tennis és una entitat econòmicament sanejada i podem mirar al futur amb uns altres ulls. Us puc garantir que el futur és prometedor”, assegura.

La cancel·lació de la totalitat del deute bancari, suposa un punt d’inflexió per a l’FCT, que disposarà de recursos econòmics per “seguir ajudant als clubs i promocionar un major nombre d’activitats i actuacions, com poder becar econòmicament a jugadors i jugadores posicionats per accedir a l’elit del tennis professional”. En aquesta nova legislatura, Tamayo vol “continuar apostant pels projectes de clubs, esportiu i econòmic amb objectius renovats”.

Tamayo, que la setmana passada va ser de nou nomenat com a Vicepresident 1r i Responsable de Relacions Internacionals de l’RFET, és també membre de la Junta Directiva de la Federació Internacional de Tennis, President del Comitè de Tennis en Cadira de Rodes de la ITF i membre de la Comissió Jurídica i RSC del Comitè Olímpic Espanyol, càrrecs que continuarà compaginant amb la seva presidència a la Federació Catalana de Tennis.

Celebrat el campionat de Catalunya aleví i cadet individual

En aquest inici d’any s’han disputat dos Campionats de Catalunya Individual: l’Aleví, al RC De Polo de l’11 de gener al 2 de febrer, i el Cadet, al Club de Tennis Andrés Gimeno del 22 de febrer al 2 de març. En tots dos casos, amb més de 200 inscrits entre les dues proves.

Nahia Germaine i Maxime Belloy van ser els campions del Campionat de Catalunya Aleví Individual – Trofeu Joan Torné i Reverter “In Memoriam”. La tennista de l’UP Tennis Cornellà, que partia com a segona favorita, es va imposar en la final a la cap de sèrie número u, Anna Serafimovitch, per 6/3 6/2. Per la seva banda, el jugador del Centre Atlètic Laietània, màxim favorit, va complir amb els pronòstics i va vèncer a Pau Rovira per 6/3 6/1.

En la prova Cadet, victòries per a Carla Vázquez i Adolfo Abascal. La jugadora del CT Barcino va fer valdre la seva condició de favorita i es va imposar en la final a Anna Orlando per 6/3 6/2. En el quadre masculí, triomf per a Adolfo Abascal, que va vèncer a Adrià Velázquez per 6/2 7/5.