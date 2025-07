GALA PELACH I MIQUEL LÓPEZ, CAMPIONS DE CATALUNYA SUB 11

El CT Lleida va ser la seu, del 5 a l’11 de juliol, del Campionat de Catalunya Sub 11, que va comptar amb la participació d’un centenar de tennistes i va finalitzar amb les victòries de Gala Pelach i Miquel López. En el quadre femení, la jugadora del CE Mèlich, que partia com a màxima favorita, va complir amb els pronòstics i es va imposar en la final a Annalisa Oblatore per 6/1 6/2. En la prova masculina, triomf per al tennista del CT Lleida, que va superar a Marc Martín, primer cap de sèrie, en el súper tie-break, 3/6 6/3 11/9. En dobles, victòria per a la dupla formada per Miquel López i Guim Font, imposant-se a Gerard Capdevila i Martí Roca per 7/5 6/3.

VICTÒRIA MEZA I TIM FRANCO ES CORONEN AL CAMPIONAT DE CATALUNYA SUB 13

Victòria Meza i Tim Franco han estat els campions del Campionat de Catalunya Sub 13, que s’ha disputat del 12 al 19 de juliol al CT Barà amb un centenar d’inscrits. En el quadre femení, la tennista del RCTB-1899, que partia com a primera cap de sèrie, va complir amb els pronòstics imposant-se en la final a Anna Marín per 6/2 6/0. En la prova masculina tampoc hi va haver sorpreses. Triomf per al també jugador del club barceloní i màxim favorit del quadre. En aquest cas, Tim Franco va vèncer a Víctor Pla per 6/3 6/1.

Pel que fa als dobles, Inés Mendoza i Carla Mas es van imposar a la dupla formada per Victòria Jara i Amaia Olomí en el súper tie-break (6/3 4/6 10/6). Per la seva banda, Víctor Pla i Pablo Duarte van superar a Pol Martín i Pol Giné també en el súper tie-break, 6/3 4/6 10/7.

Campions i finalistes del Campionat de Catalunya Sub 13//FCT / SPORT.es

CIRCUIT INTERNACIONAL

PROTAGONISME CATALÀ ALS CAMPIONATS INTERNACIONALS

Aquest mes de juliol han estat dos, fins ara, els tornejos internacionals que s’han disputat a Catalunya. Per una banda, el RC de Polo va acollir del 6 al 12 l’ITF MT1000 Barcelona Powered by FactorEnergia, el torneig internacional sènior més important de tot l’estat i que aquest any s’ha integrat dins la marca Catalonia Open. Aquesta competició, adreçada a tennistes a partir dels 30 anys, amb divisions d’edat cada cinc anys fins als majors de 90, ha finalitzat amb grans resultats pels tennistes catalans. Entre tots ells, destaquen les victòries de Roger Ordeig (+30), Laura Pous (+40), Ana Llaudet (+45), Jairo Velasco (+75), Yvonne Sala (+75) i José Luis Asensio (+80).

També s’ha celebrat aquest mes l’ITF M25 Open Barà Costa Daurada al CT Barà, que va finalitzar amb la victòria d’Adrià Soriano. En la final, el tennista del Cercle Sabadellès 1856 es va imposar a Roger Pascual per 7/6 6/3. En el quadre de dobles, Bruno Pujol, fent parella amb Mario Mansilla, van ser finalistes en veure’s obligats a retirar-se en la final davant la dupla formada per Alberto Barroso i Iñaki Montes.

DIADA DEL TENNIS SÈNIOR CATALÀ

CELEBRADA LA DIADA DEL TENNIS SÈNIOR CATALÀ AL CE HISPANO FRANCÈS

El CE Hispano Francès va acollir el dijous 3 de juliol la Diada del Tennis Sènior Català, on es va retre un reconeixement als primers classificats i classificades del rànquing de la Copa Catalunya Sènior 2024 de les diferents categories i províncies. En la província de Barcelona, aquests van ser Marc Ubach (+30), Pau Campo (+40), José Antonio Rodríguez (+45), Montse Ávila i Raimundo Amat (+50), Jesús Solís (+55), Xavier Modesto (+60), Víctor Lorenzo (+65) i Paco de Riba (+70). En la de Girona, Xavier Molina (+35) i Daniel Orgue (+45); a Lleida, Jordi Mateo (+35) i Fernando Cequier (+45); i a Tarragona, Jaume Gironés (+45).