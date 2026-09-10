Èxit de participació al campionat de Catalunya sènior femení al CT D'Aro
Repàs a la conquesta dels títols catalans sènior al CT d’Aro, el subcampionat infantil d'Espanya i l'activitat en el circuit internacional.
El CT d’Aro ha acollit, del 2 al 6 de setembre, el Campionat de Catalunya Sènior Femení Individual i Dobles amb més d’una setantena de tennistes inscrites entre les deu proves que es van disputar.
En la categoria +30, celebrada en format lligueta, Cayetana Barbed (RC De Polo) va quedar en primera posició per davant de la Laia Riu, amb un partit menys guanyat. En el +45, victòria per a Yolanda Civit (CN Sant Cugat) en imposar-se a la final a Sònia Delgado per 6/3 6/4. Tampoc hi va haver sorpreses en el +50, on la segona favorita del quadre, Sònia Roig (RCTB-1899), va vèncer a la tercera cap de sèrie, Zaida Garcia, per 7/6 6/0.
Sí hi va haver sorpresa en el +55, on Elisabet Sallent (Cercle Sabadellès 1856) va guanyar en el duel decisiu a la tercera favorita, Carme Ferreres, per 6/1 6/2. En la categoria +60, la màxima favorita, Olga Garriga (CT Els Gorchs), va complir amb els pronòstics superant en la final a Carmen Borges per 6/4 7/5. Per la seva banda, Maria Rosa Bella (CT Sabadell) va guanyar en la prova +65. Aquest cas, superant a Elena Orta per 6/2 6/4. Per últim, en el +70, també celebrat en format lligueta, primera posició per a Magdalena Gual (RC De Polo), i segona per a Rosa Maria De Togores.
Pel que fa als dobles, victòria per a la dupla formada per Cayetana Barbed i Paula Andrea Cabezas en el +40 davant Aurea Castella i Sònia Roig (6/3 7/6). En el +50, Elisabet Sallent i Sílvia Sardà van imposar-se a Marta Cerdà i Sophie Rabattu per 7/5 6/1. En la categoria +60, Karina Herms i Carmen Borges van superar a Marien Borràs i Rosana Roldan per 7/6 6/4.
CATALUNYA, FINALISTA D’ESPANYA INFANTIL PER CCAA
La selecció catalana femenina ha quedat finalista del Campionat d’Espanya Infantil per Comunitats Autònomes, que s’ha disputat a Villena (Alacant). Amb un equip format per Victòria Meza, Maria Pascual, Mar Pelach i Valentina Allepuz, van cedir en la final, celebrada el divendres 4 de setembre, davant les Illes Balears per 2/1. En les rondes prèvies, s’havien imposat a Madrid (2/0), Navarra (2/1) i les Canàries (2/1).
Pel que fa a la selecció masculina, va acomiadar-se als quarts de final davant Madrid (2/0). L’equip el van formar Tim Franco, Roger Bernal, Aaron Jiménez i Víctor Pla.
CONTINUA L’ACTIVITAT INTERNACIONAL A CATALUNYA
Catalunya continua sent protagonista del calendari internacional de tennis amb la disputa de diversos tornejos que han reunit joves promeses i tennistes consolidats d’arreu del món. Els clubs catalans han tornat a acollir competicions de primer nivell, amb protagonisme per a jugadors i jugadores catalans i també per a raquetes internacionals.
Els tornejos internacionals disputats aquesta darrera setmana han deixat diversos campions i bones actuacions del tennis català. Al Catalonia Open S12 del CT Llafranc, Cristina Ruiz es va quedar a les portes del títol després de cedir davant l’alemanya Elli Eisel per 3/6 7/6 10/1. Als dobles, destaca el títol per a la dupla formada per Emma Mendoza i Maia Carro, i el subcampionat de Gerard Capdevila i Martí Roca.
També ha estat seu d’un torneig internacional el CT Vic, amb motiu de l’ITF J100 Ciutat de Vic – 8è AENJ BCN Open, que ha coronat com a campions a Alba Maria Coromina i Jorge Martínez en vèncer a la final a Sofia Tatu (6/4 6/2) i Filip Malis (6/4 6/3), respectivament. Per la seva banda, l’ITF W15 Badalona Open – Torneig Internacional de Tennis del TC Badalona va coronar com a campiona a la nord-americana Ashley Lahey davant la grega Marianna Argyrokastriti (6/4 2/6 6/4).
En les setmanes anteriors, destaca les proves celebrades al CT Torelló i al CT Barcino. En la primera, la nord-americana Anne Christine Lutkemeyer es va proclamar campiona de l’ITF W15 Torneig Internacional Vila de Torelló en imposar-se a Celia Cervino per 4/6 6/0 6/4. En dobles, victòria d’Aliona Bolsova i Celia Cervino davant Julia Garcia i Ariadna-Garcia Patron (6/2 6/2).
Finalment, el CT Barcino va viure una jornada especialment significativa amb el primer títol internacional de Judit Pla. La jugadora catalana es va proclamar campiona de l’ITF J100 Trofeu BDO IX Memorial Pepe Mascaró davant Carla Guerrero (6/2 6/2) i va aconseguir així la seva primera victòria en un torneig internacional. En el quadre masculí, Samuel Zlotnik va imposar-se a Vlad Secara (6/3 6/3).
Amb aquests resultats, Catalunya torna a demostrar la seva capacitat per acollir competicions internacionals de diferents nivells i categories, alhora que ofereix als tennistes catalans l’oportunitat de competir a casa davant jugadors i jugadores procedents de diferents països.
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