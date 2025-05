DALMA GALFI, CAMPIONA DEL CATALONIA OPEN WTA 125

L’hongaresa Dalma Galfi ha estat la campiona de la tercera edició del Catalonia Open WTA 125, torneig del circuit de tennis femení organitzat per la Federació Catalana de Tennis que s’ha celebrat del 28 d’abril al 3 de maig a les instal•lacions del CT Vic. La tennista de 26 anys, 121 del rànquing WTA, no va donar cap opció a Rebeka Masarova (153a) en la gran final que es va disputar amb les graderies plenes de gom a gom (6/3 6/0). En el quadre de dobles, victòria per a la dupla formada per Bianca Andreescu i Aldila Sutjiadi davant Leylah Fernández i Lulu Sun, 6/2 6/4.

Un cop més, el torneig va ser tot un èxit pel nivell de les participants i la gran rebuda per part del públic. El campionat va comptar amb un cartell de luxe, amb la presència de més d’una desena de tennistes situades dins el Top-100 del rànquing WTA. Entre elles, la canadenca Leylah Fernández (25), finalista de l’US Open el 2021; o Bianca Andreescu, exnúmero 4 del món i campiona de l’US Open el 2019.

En el quadre final també hi va haver representació catalana, amb Guiomar Maristany, Marina Bassols, Aliona Bolsova, Andrea Lázaro i Ruth Roura, que va superar la fase prèvia. Es va quedar a les portes del quadre final la tennista del club amfitrió Alba Sallés.

Paral•lelament a la disputa del WTA 125, també es va jugar la fase final del Catalonia Open Sub 12, que va finalitzar amb la victòria de Carlota Rigot sobre Lucia Redón per 6/2 6/1. L’entrega de premis es va fer conjunta amb la prova del circuit professional de tennis femení. Experiència única i inoblidable.

Celebrada amb èxit la 43a Diada del Tennis Català

El divendres 2 de maig es va celebrar la 43a edició de la Diada del Tennis Català, amb més de 200 assistents en representació de diferents clubs d’arreu de Catalunya. Va ser una diada especial, donat que es va emmarcar dins els actes de “Vic, capital del Tennis Català 2025” i coincidint amb la celebració del Catalonia Open WTA 125. Aquesta cita va servir per omenatjar als equips campions de Catalunya de l’any 2024, així com per mostrar l’agraïment i reconeixement a diferents actors del nostre esport per la seva contribució al Tennis Català.

En aquesta Diada, també hi van ser presents el Sr. Albert Castells, Alcalde de Vic; el Sr. Abel García, Secretari General del Departament d’Esports de la Generalitat; el Sr. Eduard Comerma, Regidor d’Activitat Física i Esport de l’Ajuntament de Vic; el Sr. Josep Casassas, Alcalde de Gurb; la Sra. Eva Rovira, Primera Tinent Alcalde de La Bisbal d’Empordà; el Sr. Jordi Tamayo, el President de la Federació Catalana de Tennis; i el Sr. César Thovar, Representant Territorial de l’Esport a Barcelona; el Sr. Miquel Vilardell, President del Club Tennis Vic; el Sr. Enric Campàs, Assessor de l’Àrea d’Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona; i el Sr. Ignasi Costa, Responsable d’Atenció a les Federacions de la UFEC.

Enguany, els clubs premiats han estat el RCTB-1899, el CT Tarragona, el Club Tennis de La Salut 1902, el RC De Polo de Barcelona, el CT Barcino, el CT Reus Monterols, el CT Torelló, el Cercle Sabadellès 1856, el Centre Atlètic Laietània, el CE Emilio Sánchez, el CTN Sant Cugat, el CT Andrés Gimeno, el Nou Tennis Belulla, el CE Laietà, el CE Hispano Francès, el CN Lleida, el CT Vic, el CT Sabadell, el CE Valldoreix, el CT Lleida, el CT Mataró i el CT Vilanova.

José María Díaz, Albert Ramos i Jordi Tamayo, en la Diada del Tennis Català / Sport

Seguidament, va ser el moment de reconèixer a tots els Clubs d’Excel•lència del Tennis Català. En total en són 36, dels quals 13 són de les demarcacions de Tarragona, Lleida i Girona i reben el reconeixament en la Diada Provincial: CT Lleida, CT Urgell, CN Lleida, CT d’Aro, CT Girona, CT Figueres, CE CT La Bisbal, CT Olot, CT Tarragona, CT Reus Monterols, CT Barà, Club Joventut Ulldecona i CE Amposta. El president de l’FCT va entregar una placa a l’Atlètic Terrassa, el Tennis Club Badalona, el CT Barcino, el CT Cardedeu, el CD Terrassa, el Cercle Sabadellès 1856, el CT Cerdanyola, l’Egara, el CE Emilio Sánchez, el CT Andrés Gimeno, el CT Els Gorchs, el Tennis Hospitalet, el CE Laietà, el CE Mas Ram, el CT Mataró, el RC De Polo de Barcelona, el RCTB-1899, el CT Sabadell, el Club Tennis de La Salut 1902, el Sabadell Pickleball Club, el CT Torelló, el CE Valldoreix, el CT Vilanova i el CT Vic.

A continuació, es va fer el traspàs del WTA 125. El torneig organitzat per l’FCT es disputarà l’any que ve al CE CT La Bisbal, sota el nom “Catalonia Open Solgironès”. Seguidament, es va retre un reconeixement a Josep Mayoral, en reconeixement a la seva tasca com a President del Club Tennis Pobla; José María Díaz, en reconeixement a la seva trajectòria com a tècnic al costat de l’Albert Ramos; i al propi Albert Ramos Viñolas, en reconeixement a la seva trajectòria esportiva. El mataroní, professional des del 2007, va arribar al número 17 del rànquing de l’ATP el maig del 2017 i compta amb 4 títols individuals en el seu palmarès, tots ells sobre terra batuda i de categoria ATP 250: el torneig de Bastad (2016), el de Gstaad (2019), el d’Estoril (2021) i el de Córdoba (2022). També va ser finalista al Masters 1000 de Montecarlo l’any 2017. Després de més de 600 partits disputats i prop de 300 victòries al màxim nivell, va anunciar que aquesta és la seva última temporada al circuit professional.