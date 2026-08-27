Continua l'activitat internacional a Catalunya
Els clubs catalans es consoliden com a seu del tennis internacional de base i veterans amb una gran collita de títols aquest estiu
L’estiu continua portant tennis internacional a Catalunya. Després de les nombroses competicions disputades durant els darrers mesos, diferents clubs catalans han tornat a acollir aquestes darreres setmanes tornejos de referència dels circuits ITF i Tennis Europe, amb la participació de joves promeses procedents d’arreu del món i també amb un destacat protagonisme dels representants catalans.
El CE Emilio Sánchez ha estat un dels grans epicentres d’aquesta activitat, amb la celebració d
e tres proves del circuit Tennis Europe. En la categoria Sub-12, Emili Zamecnik i Tiago Charcos es van imposar en una competició que va reunir alguns dels millors jugadors i jugadores de la categoria. Posteriorment, el club va acollir les proves Sub-14 i Sub-16, amb un nom propi: Anna Serafimovitch, campiona de les dues cites. En la primera, va imposar-se a la final a Hina Kuwabara per 6/2 6/4, i en la segona a Arina Syroezhkina per 6/1 6/4. En el Sub-14 també es va coronar Pablo Jiménez, que va superar en el duel decisiu a Marc Saornil per un contundent 6/1 i 6/2, mentre que Pedro Bassas es va quedar a les portes del títol en la categoria Sub-16 davant Luca Dani Satchell (7/6 6/4).
L’activitat internacional també va passar pel CE Valldoreix amb motiu de la sisena edició del torneig internacional Vila de Valldoreix – World Tennis Tour ITF J60, que va finalitzar amb les victòries de la britànica Sofia Tatu i Dario Ruiz. La representació catalana va tenir un paper destacat en la prova de dobles. En el quadre femení, Judit Pla i Maria Palacios es van proclamar campiones després de derrotar a la final Martina Cerbo i Sofia Tatu (6/4 2/6 10/7). En el dobles masculí, Paul Ghimbasan i Alejandro Marco es van imposar a la dupla formada per Nicolau Canas i Sergi Ramis per 6/2 6/4.
Aquesta intensa successió de tornejos internacionals va continuar aquesta setmana passada al RCTB-1899 i el CT de la Salut 1902. El primer va acollir l’ITF J100 Barcelona, on Adrià Velázquez va signar una gran actuació i es va quedar a les portes del títol en el quadre masculí després de cedir en la final davant el japonès Motoharu Abe per 7/5 i 6/3. En el quadre femení, la victòria va ser per a la canadenca Milagros Helena Pastuszka, que va superar la suïssa Ana Frommenwiler per un doble 6/1. En els dobles, també hi va haver protagonisme per al tennis català, amb Ian Barroeta alçant el títol al costat de Dario Ruiz després de derrotar en la final els britànics Alex Mirrington i Samuel Zlotnik.
Per la seva banda, el CT de La Salut 1902 va ser l’escenari d’una nova edició de l’Open Jaume Furió, de categoria MT400 puntuable pel circuit mundial World Tennis Masters Tour. D’entre tots els resultats en les proves individuals, destaca les victòries dels catalans Albert José Mª Almendros (+35), Susana Amela (+35), Marc Rocafort (+40), Antonio Cano (+45), Francesc Monllau (+50), Jordi Esparrech (+55), Marien Borràs (+60) i Ramón Canosa (+65).
D’aquesta manera, Catalunya continua consolidant-se com un dels grans punts de referència del calendari internacional de tennis, amb una intensa programació de tornejos que permet als joves jugadors i jugadores competir a casa contra algunes de les millors promeses del panorama mundial.
Una activitat que no s’atura i que manté les pistes dels clubs catalans com a escenari de primer nivell durant tot l’estiu.
L’RCTB-1899, FINALISTA D’ESPANYA ALEVÍ PER EQUIPS FEMENINS
El Reial Club de Tennis de Barcelona 1899, a les pistes del Real Murcia Club de Tenis 1919, s’ha quedat a les portes de proclamarse campió del Campionat d’Espanya Aleví per Equips Femenins. En la final, el club barceloní va cedir davant el Club Deportivo Tennis Rincón de Màlaga per 3-1, amb un equip integrat per Gala Pelach, Sofia Becker, Kayal Jayakrishna i Sophie Fernández. També en el quadre femení, destaca l’actuació del CT Torelló que, per primera vegada va assolir els quarts de final, on va cedir davant el Club Deportivo On Tennis Center. L’equip el van formar Mar Casas, Maria Clarena i Alexandra Ramos.
Els altres clubs catalans que van participar en aquesta vint-i-sisena edició de l’esdeveniment, que també és el Trofeu Memorial Tono Páez, van ser el CT Barcino, RC de Polo, CT Tarragona, CT Sabadell, CT d’Aro, CTN Sant Cugat i el CT de La Salut 1902.
OLÍVIA POINSOT, CAMPIONA D’ESPANYA JÚNIOR EN DOBLES
El CT Reus Monterols va ser l’escenari, del 10 al 16 d’agost, del Campionat d’Espanya Júnior, una cita que va comptar amb un destacat protagonisme del tennis català, especialment en el quadre de dobles.
En la categoria femenina, Olívia Poinsot es va proclamar campiona d’Espanya de dobles formant parella amb Ainara Fernández. Les dues van superar a la final les també catalanes Mar Cabassers i Anna Cabassers per 6/3 i 6/4. En el quadre individual, Poinsot va arribar fins als quarts de final, ronda en què va cedir davant Adriana Monlleó per 6/3 i 6/3. Monlleó va arribar fins a la final, on va perdre davant Mireia Sagrista per 6/2 i 6/4. També destaca l’actuació de Carla Guerrero, que va assolir les semifinals.
En el quadre masculí, el títol va ser per a Javier Ballester, que es va imposar a la final a Maximiliano Jose Villar per un contundent 6/0 i 6/3. En el camí fins a les rondes finals, els catalans Adrià Velázquez i Ian Barroeta van assolir els quarts de final.
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