Continua l'activitat internacional a Catalunya
En les darreres setmanes han estat tres els campionats internacionals que s’han disputat a Catalunya. Per una banda, el Club Esportiu Valldoreix va acollir del 27 de juliol al 3 d’agost l’ITF Junior de categoria J60, que va finalitzar amb la victòria d’Aleix Galindo en imposar-se en la final a l’estatunidenc Matias Reynack per 7/6 6/3. Galindo havia accedit al quadre principal des de la fase prèvia i, amb aquest títol, estrena el seu palmarès en el circuit ITF. En categoria femenina, triomf per a la xinesa Xiaotong Wang, que va superar a Adriana Monlleó per 6/2 7/5. Pel que fa als dobles, Martín Cózar i Sergi Severa es van proclamar campions en vèncer a la dupla formada per Ian Barroeta i Sergei Alikhogrud (7(6 6/3). Lucía Rodríguez i Adriana Monlleó van ser les guanyadores de la prova femenina després de superar a Nikita Phillips i Mila Woo, 7/5 6/1.
En la mateixa setmana, el CE Emilio Sánchez va organitzar un Tennis Europe Sub 12, amb victòries per a Anna Chuchilina i Andrea Weill, que es van imposar en la final a Maria Shiliga i Dmitri Karbanenko. En els dobles, hi va haver destacats resultats catalans amb Anna Serafimovitch i Maxime Belloy, que es van proclamar campions formant parella amb Chuchilina i Luca Godaux, respectivament.
Per últim, el CT de la Salut 1902 va organizar l’ITF Sènior MT400 Jaume Furió. Torneig en el qual destaquen les victòries dels catalans Sergi Garcia i Kseniya Voronkova (+30), Albert José-Maria Almendros (+35), Jaume Santo i Gabriela Korolczuk (+40), Aurea Castella (+45), David Valeriano (+50), Marta Homedes (+55), Alberto Tintore (+60), Víctor Bosch (+65), Jairo Velasco (+70) i Francisco Las Heras (+85).
IC ESPANYA, CAMPIÓ DE L’IC ROD LAVER JUNIOR CHALLENGE WORLDWIDE FINALS 2025
L’equip amfitrió, IC Espanya, ha estat el campió del torneig “IC Rod Laver Junior Challenge Worldwide Finals 2025”, que s’ha disputat del 25 al 30 de juliol al RCTB-1899 i el RC De Polo de Barcelona, i que ha reunit els equips campions de cadascun dels cinc continents. L’equip espanyol ha estat format per Maxi Carrascosa, Yago Castellanos, Gabriela Paun i Celia Ansón.
Per la seva banda, IC Argentina va quedar en segona posició i IC Itàlia en la tercera. IC Mèxic, IC Índia i IC Sud-àfrica van completar la classificació final, d’un torneig que va permetre veure en acció els joves talents del tennis mundial menors de 16 anys.
PROTAGONISME CATALÀ EN LA SISENA ETAPA DEL RAFA NADAL TOUR A BILBAO
La sisena etapa del Rafa Nadal Tour, celebrada a Bilbao a finals del mes de juliol, ha deixat molt bons resultats pels tennistes catalans que hi han participat.
En la categoria Sub 12, destaca la victòria de Mia Zlotnik, que es va imposar en la final a la tercera favorita, Paula Cuevas, per 6/3 6/1. En la prova Sub 14, Nonna de Ribot es va quedar a les portes del títol en cedir davant Ainara Garcia per un ajustat 7/6 7/5.
També presència catalana en les finals del Sub 16. Per una banda, Olívia Poinsot, que partia com a màxima favorita, es va proclamar campiona en vèncer a Luisa Maria Oprescu per 7/5 6/4. En el quadre masculí, Oliver Weisskapp va ser finalista en caure contra el primer cap de sèrie, Daniel Eusamio, per un doble 6/1.
