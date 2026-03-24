El CN Lleida dona el tret de sortida a la Copa Catalunya de Pickleball 2026
La cita inaugural reunió a Lleida els millors jugadors del territori en un torneig que marca l’inici d’un circuit oficial amb projecció i creixement del pickleball a Catalunya
El Club Natació Lleida ha acollit, aquest diumenge 22 de març, la primera prova de la Copa Catalunya de Pickleball 2026. Una competició que neix amb vocació de consolidar aquest esport emergent arreu del territori català. Amb una participació destacada i un total de set proves en categoria de federats, la cita lleidatana ha marcat l’inici d’un circuit que s’allargarà durant sis mesos i que finalitzarà amb un Màster que reunirà les millors parelles del rànquing de totes les categories.
Impulsada per la Federació Catalana de Tennis i Prensa Ibérica, la Copa Catalunya de Pickleball recorrerà diferents seus del país amb l’objectiu de promocionar el pickleball, una disciplina en clara expansió que combina elements del tennis, el pàdel i el bàdminton, i que cada vegada compta amb més practicants.
Un inici amb gran nivell competitiu
La jornada inaugural al CN Lleida va oferir un alt nivell de joc en totes les categories. El format de competició, en format de lligueta amb partits a un sol joc a 11 punts i sistema side out, i posteriorment una fase final, va permetre veure molts enfrontaments i una gran igualtat entre participants.
Un dels noms propis del torneig va ser el jove Alan Llopart, que amb només 12 anys es va proclamar campió en categoria Absoluta Individual Masculina després de guanyar tots els seus partits. La seva actuació va sorprendre per la maduresa en el joc i la solidesa davant rivals més experimentats. El podi el van completar Daniel Pérez, en segona posició, i Marc Fernández, tercer classificat.
En la prova d’Absolut Dobles Masculí, el protagonisme va tornar a recaure en Alan Llopart i Daniel Pérez, que formant parella es van endur el triomf després d’una lligueta molt disputada. La segona plaça va ser per a Israel Vidal i Martin Sintes, mentre que el tercer lloc el van ocupar Joan Casacuberta i Ignasi Casacuberta.
En Absolut Dobles Femení, la victòria va ser per a la parella formada per Anna Castells i Noemí de Arostegui, que es van imposar en un duel molt competit a Núria González i Susana Cubota. Eva Osorio i Ruth Lara van finalitzar terceres.
Pel que fa als Dobles Mixtos Absoluts, Alex Blanca i Anna Castells van dominar clarament el triangular, guanyant tots els partits. La segona posició va ser per a Núria González i Daniel Pérez, mentre que Marc Fernández i Susana Cubota van acabar tercers.
Les proves de veterans també van tenir un paper destacat en aquesta primera cita del circuit. En el Sènior +50 Dobles Mixt, la victòria va ser per a Anna Castells i Bernat Franquesa, que van superar la parella formada per Noemí de Arostegui i David Armentano. El tercer lloc va ser per a Joan Plana i Sílvia Marin. En Individual Masculí +50, el triomf va ser per a Israel Vidal, seguit de Pep Arroyo i Eugeni Llagostera.
Finalment, en el Dobles Masculí +50, David Rius i David Armentano es van proclamar campions després d’un quadre amb semifinals molt disputades. El segon lloc va ser per a Eugeni Llagostera i Gorgonio Sanjuán, mentre que Bernat Franquesa i Pep Arroyo van completar el podi.
En l’entrega de premis hi van ser presents Manel Noguero, en representació de la Federació Catalana de Tennis, i Joan Rueda, directiu del club, posant en valor la importància d’aquesta nova competició.
Un circuit amb recorregut arreu del país
La Copa Catalunya de Pickleball 2026 s’estructura com un circuit oficial amb diverses proves repartides durant mig any. Aquesta primera cita a Lleida ha servit per establir les primeres classificacions i per evidenciar el creixement d’aquest esport a Catalunya.
Des de la Federació Catalana de Tennis es destaca la voluntat de consolidar el pickleball dins l’estructura competitiva, amb un calendari estable i seu itinerant que permeti arribar a tot el territori.
Les properes proves continuaran configurant el rànquing general del circuit, que coronarà els millors jugadors i jugadores de la temporada. La següent parada serà a l’Eurofitness Vall d’Hebron, el proper diumenge 26 d’abril.
El CN Lleida, seu de referència
El Club Natació Lleida és una de les entitats esportives de referència a la ciutat i al conjunt de les Terres de Ponent. Fundat l’any 1966, el club va néixer amb una clara vocació poliesportiva, centrada inicialment en els esports aquàtics, però que amb el pas dels anys ha anat ampliant la seva oferta fins a convertir-se en un complex esportiu de primer nivell.
Al llarg de la seva trajectòria, el CN Lleida ha crescut tant en nombre de socis com en instal·lacions. Actualment disposa d’un ampli conjunt d’equipaments que inclouen piscines, gimnàs i una destacada zona de pistes esportives. En l’àmbit de raqueta, el club compta amb diverses pistes de tennis i pàdel, i en els darrers anys ha incorporat també pistes específiques de pickleball, adaptant-se així a les noves tendències esportives.
Aquesta evolució ha anat sempre lligada a una aposta clara per l’esport de competició i l’organització d’esdeveniments. El club és una seu habitual de proves oficials de la Federació Catalana de Tennis, tant en tennis com en tennis platja i, més recentment, en pickleball. Aquesta implicació constant ha consolidat el CN Lleida com un dels clubs més actius del calendari federatiu català.
Més enllà de les instal·lacions, un dels grans valors de l’entitat és la seva capacitat organitzativa. El club ha estat capaç d’acollir competicions de diferents nivells amb garanties d’èxit, gràcies a una estructura sòlida i a un equip humà amb experiència. Això es tradueix en tornejos ben gestionats i amb una alta participació, com s’ha tornat a demostrar en aquesta primera prova de la Copa Catalunya de Pickleball.
Aquest compromís amb l’esport, tant de base com de competició, explica per què el CN Lleida ha estat l’escenari escollit per donar el tret de sortida a un circuit ambiciós com la Copa Catalunya de Pickleball 2026.
- El Barça, primer equipo confirmado para la Champions 2026/27
- Iturralde González no se corta y se pronuncia sobre el penalti no pitado de Carvajal a Llorente y la roja a Valverde
- Cubarsí vuelve a llamar la atención: líder silencioso del Barça con 19 años y otra vez a su mejor nivel
- Flick da el OK a la continuidad de Cancelo en el Barça
- Andrea Cambiaso, el lateral sorpresa en la lista de fichajes del Barça
- Lewandowski se pronuncia sobre su futuro en el Barça
- Problemas para Simeone: ¡Dos bajas sensibles ante el Barça!
- Alcaraz explota en Miami: '¡No puedo más, me quiero ir a casa!