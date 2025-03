Celebrats els primers tornejos internacionals de l'any a Catalunya

En aquest inici d’any ja s’han celebrat cinc tornejos internacionals a Catalunya. El primer a entrar en escena va ser el Torneig Internacional Vila de Torelló ITF M15, organitzat pel CT Torelló a principis de març. El campió va ser John Echeverria, que va vèncer en la final a l’italià Fabrizio Andaloro en tres sets, 6/4 1/6 6/3. Precisament, Andaloro va ser el guanyador de l’ITF M25 de Les Franqueses del Vallès, disputat al CT Els Gorchs la setmana següent. L’italià, aquest cop, es va imposar a Bernabé Zapata per 6/2 6/7 6/0. Sí que hi va haver presència catalana en les finals del Catalonia Open Sènior MT400 al Tennis Club Badalona, on destaca les victòries de Lluis Anfruns, en la prova +35; Vedrana Reichenbach, en el +40; Claret Rosset, en el +45; Oriol Molina, en el +50; Pilar Robres, en el +55; Andreas Heider, en el +60; Fèlix Riba, en el +65; Pere Pérez, en el +75; i Francisco Las Heras Moreno, en la categoria +85.

Els darrers dos campionats internacionals que han finalitzat han estat l’ITF W35 Open Lexus Sabadell - 2n Torneig Internacional de Tennis Femení al CT Sabadell, que va coronar a Guiomar Maristan y en superar en la final a l’australiana Astra Sharma per 6/3 6/3; i l’ITF M25 Audax Badalona Open al TC Badalona, que va proclamar com a campió a l’italià Lorenzo Giustino després d’imposar-se al català Pol Martín Tiffon en tres sets, 6/2 2/6 7/6.

Vic, capital del tennis català 2025 / SPORT.es / FCVb

La Federació Catalana de Tennis ha anomenat Vic com a “Capital del Tennis Català” durant aquest 2025, amb motiu de la celebració de la tercera edició del Catalonia Open WTA 125. Aquest torneig del circuit de tennis femení, organitzat per l’FCT i que es disputarà del 28 d’abril al 3 de maig al CT Vic, serà l’esdeveniment estrella d’una àmplia agenda d’activitats que es duran a terme tot l’any a la capital de la comarca d’Osona.

L’FCT, de la mà del Club Tennis Vic i l’Ajuntament de Vic, ha organitzat diverses sessions de promoció del tennis dins l’horari lectiu en els diferents centres educatius en la ciutat de Vic, una jornada de promoció del tennis a la plaça Major aprofitant que el 6 d’abril és el dia mundial de l’Activitat Física, diverses jornades al carrer i xerrades a la Universitat de Vic, entre moltes altres activitats. Totes elles, obertes a tothom per fomentar l’esport del tennis i acostar-lo a totes les edats i nivells.

Aquest mes de març, ha finalitzat una d’aquestes activitats promocionals, com és el Catalonia Open Sub 12 femení, que el va acollir el CT La Pobla de Claramunt. El campionat, que va comptar amb una trentena d’inscrites, va acabar amb la victòria de Carlota Rigot en vèncer en la final a Phalyn Parrot en el súper tie-break (4/6 6/1 10/7). Les dues finalistes, però, han accedit a la fase final del torneig, que es disputarà a les instal·lacions del Club Tennis Vic els dies 2 i 3 de maig, coincidint amb les semifinals i final del WTA 125. D’aquesta

manera, tindran l’oportunitat de conviure amb les tennistes professionals i tenir una experiència única amb acreditació per a poder compartir els espais reservats a les jugadores.