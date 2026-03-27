Celebrats els primers tornejos internacioanls de l'any a Catalunya
El torneig internacional de Torelló obre el calendari català amb protagonisme per Echeverría i els nous campions de Catalunya en diferents categories
El CT Torelló va donar el tret de sortida a la cinquantena de tornejos internacionals que se celebraran enguany a Catalunya. En la setmana del 2 al 8 de març, el club torellonenc va organitzar l’ITF M15 Torneig Internacional Vila de Torelló, que va finalitzar amb la victòria, per quarta vegada en aquest campionat, de John Echeverría. En la final, es va imposar al britànic Emile Hudd per 3/6 6/3 6/4, en un duel que es va allargar fins a les dues hores i mitja. Echeverría també va repetir triomf en el quadre de dobles, amb Samuel De Felipe, després de la retirada dels italians Alessandro Battiston i Andrea Colombo.
La segona prova que s’ha disputat ha estat l’organitzada pel TC Badalona, amb motiu de l’ITF Sènior MT400 Catalonia Open, un torneig internacional organitzat per la Federació Catalana de Tennis amb la voluntat de continuar fomentant el tennis català en les categories sènior. El campionat, disputat del 9 al 14 de març, va acollir 210 jugadors i jugadores provinents de 30 països diferents. Victòries per a Marc Ubach i Vedrana Reichenbach (+30), Alfonso Fernández-Guimera (+35), Xavier Martínez +40), Roberto López-Sánchez i Raúl Mejías (finalistes del +45), Rebecca Davidson (+45), Oriol Molina- Gelabert (+50), Josep Maria Blasi i Cristina Mauri (+55), Andreas Heider i Montse Devesa (+60), Guillermo Cavanillas i Rosana Roldán (+65), Jairo Velasco i Nilo Rubén Pérez (finalistes +70), Sebastián Hidalgo (+75), Pedro Millet (+80). En les proves de dobles, triomfs per a Raúl Lorenzo/Paul Granier (+30), Rebecca Davidson/Raúl Mejías (+35 mixt), Francesc Monllau/Jordi Ventura (+50), Anna-Karin Winqvist/Ricardo Jean Tomb (+50 mixt), Paul Haarhuis/Igor Rubinchik (+55), Eduard Insenser/Lluís Matas (+60), Michaela Sommer/Jairo Velasco (+65 mixt) i Francisco Javier Montoliu/Nilo Rubén Pérez (+70).
El TC Badalona també ha organitzat aquest mes de març el XXIX Trofeu Anella de Catalunya – ITF M25 Audax Badalona Open Tennis 2026. En aquest cas, el campió ha estat Iñaki Montes-De La Torre. En la final, el tennista de 23 anys, que partia com a quart favorit del quadre, es va imposar a l’italià Jacopo Vasami per 6/4 6/2. En els dobles, triomf de la dupla formada per als neerlandesos Michiel De Krom i Ryan Nijboer davant Yaroslav Demin i el búlgar Iliyan Radulov per 7/6 6/4.
Per últim, el CT Sabadell ha acollit, del 16 al 22 de març, l’Open Lexus Sabadell – III Torneig Internacional de Tennis Femení ITF W35. Campionat que ha finalitzat amb la victòria de la ucraïnesa Katarina Zavatska en vèncer en la final a la grega Martha Matoula per 6/3 6/0. En el quadre de dobles, victòria de per a la catalana Aliona Bolsova, que fent parella amb Angela Fita, es van imposar a Lucia Cortez i Alícia Herrero per 6/4 6/1.
MARTINA BOTA I MARC PUIGDOLLERS, CAMPIONS DE CATALUNYA DE 2A I 3A CATEGORIA
El CT Olot ha estat la seu, aquest mes de març, del Campionat de Catalunya Absolut de 2a i 3a Categoria, que ha repartit 2.000€ de premis en metàl•lic. En el quadre femení, la tennista del CT d’Aro Martina Bota, que partia com a quarta favorita, es va imposar en la final a Laura Ollich (CT Torelló) per un doble 6/1. En el masculí, triomf per a Marc Puigdollers (CT Vic) davant Roger Ordeig (CT de La Salut 1902), en un partit que es va allargar fins a les tres hores i mitja (2/6 7/5 6/2)
NATALIA GÓMEZ/CLÀUDIA CASAS I GERARD TORRES/GERARD RODRÍGUEZ, CAMPIONS DE CATALUNYA ABSOLUT DE TENNIS PLATJA
El Club Beach Tennis Barcelona ha estat la seu, el cap de setmana del 21 i 22 de març, del Campionat de Catalunya Absolut de Tennis Platja, que ha comptat amb la participació d’una quarantena de parelles i ha repartit 1.500€ de premis en metàl•lic. En l’Absolut Dobles Femení, no hi va haver sorpreses les primeres caps de sèrie, Natalia Gómez i Clàudia Casas, es van proclamar campiones en vèncer a Martina Llobet i Alejandra Porteiro per 6/1 6/3. En la prova masculina, Gerard Torres i Gerard Rodríguez van superar als màxims favorits, Axel González i Charles Blais, per 7/6 6/2.
