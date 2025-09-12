Celebrat el Campionat de Catalunya sènior femení al CT d'Aro
CAMPIONAT DE CATALUNYA SÈNIOR FEMENÍ
El CT d’Aro ha acollit, del 3 al 7 de setembre, el Campionat de Catalunya Sènior Femení Individual i Dobles, amb gairebé un centenar d’inscrites entre les deu proves que s’han disputat. En la categoria +30, victòria per a Cayetana Barbed, que va vèncer en la final a la primera cap de sèrie, Laia Riu, per 7/5 6/0. La prova +45 es va disputar en format lligueta. En aquest cas, Yolanda Civit va quedar en primera posició, mentre que Sònia Delgado va ser segona. En el +50, no hi va haver sorpreses i la màxima favorita, Paula Andrea Cabezas, es va proclamar campiona després de superar a Ana Sitjar amb un doble 6/0.
Més competida va ser la final del +55, on Elisabet Sallent va imposar-se a Cristina Maurí per 7/5 6/4. Magda Gual, primera cap de sèrie de la categoria +60, va vèncer a Olga Garriga per 6/2 6/0. També es van complir els pronòstics en el +65, on Rosana Roldán va imposar-se a Tura Oliveras en el súper tie-break, 3/6 6/2 10/8. En el +70, triomf per a Rosa Maria Togores davant Magdalena Gual, 6/1 5/7 10/5.
Pel que fa als dobles, Cayetana Barbed i Paula Andrea Cebezas es van proclamar campiones del +30, en vèncer en la final a la dupla formada per Rian Versfeld i Mireia Martínez amb un doble 6/0. En el +50, triomf per a Ana Sitjar i Nathalie Freixas davant Elisabet Sallent i Sílvia Sardà per 6/3 6/4.
Per últim, en la categoria +60, la parella formada per Àstrid Masagué i Magda Gual es va imposar a Maria Luisa Rexach i Rosana Roldán per 6/0 6/0.
Continua l'activitat internacional a Catalunya
Catalunya ha estat, en les darreres setmanes, seu d’una gran quantitat de tornejos internacionals de diferents categories. Pel que fa al circuit juvenil, han estat tres les proves que s’han disputat. La primera en celebrar-se va ser l’ITF J100 del RCTB-1899, que va coronar com a campions a Alberto Pulido i Iulia Maria Buculei en vèncer en la final a Francisco Fontes (6/4 1/6 6/0) i Maryia Kolas (6/2 6/3), respectivament. En dobles, triomfs per a les parelles formades per Adrià Velázquez/José Ignacio Cuevas i Carla Vázquez/Aleksandra Kyselova.
La setmana següent va ser el torn per l’ITF J100 VIII Memorial Pepe Mascaró “Trofeu BDO” del CT Barcino. En aquest cas, destaca el protagonisme català en la prova de dobles. Adrià Velázquez amb Platon Tsarenko van vèncer en la final als també catalans Enric Novell i Jinhong Yang (6/3 6/4), mentre que en el quadre femení, Carla Vázquez, amb Aleksandra Kyselova, es va quedar a les portes del títol en cedir davant la dupla formada per Kseniia Ruchkina i Sofia Tatu (6/0 6/3). En el quadre individual, victòries per a Enrique Carrascosa i Iulia Maria Buculei davant Alberto Pulido (6/3 4/6 6/3) i Kseniia Ruchkina (6/2 6/4), respectivament.
En el 7è Open Internacional ITF J100 AENJ del CT Vic, els campions han estat Kseniia Ruchkina i el turc Aren Baybars en vèncer en la final a l’alemanya Emily Victoria Eigeisbach (6/1 7/6) i el nord-americà Rowan Qalbani (7/5 6/4), respectivament. Ha estat també en els dobles on cal destacar el paper dels catalans. En la prova femenina, Carla Vázquez i Lucía Rodríguez es van proclamar campiones després de superar a les també catalanes Maria Parés i Martina Vázquez en el súper tie-break, 6/2 6/7 10/4. Molt ajustada també va ser la final del quadre masculí. En aquest cas, però, Jaume Casas, formant dupla amb Yago Castellanos, es va quedar a les portes del títol en cedir davant Roberto Pérez i Max Villar (3/6 7/6 10/6).
Per la seva banda, el CE Emilio Sánchez ha organitzat un Tennis Europe Sub 14 i un altre Sub 16. En el primer, Marko Aleksovski i Shangran Cai van vèncer a Stefan Shangichev i Emilia Henningsen, respectivament. En el Sub 16, Carlos Marín es va quedar a les portes del títol en cedir en la final davant Fernando Fontán per 6/3 6/0. En el femení, victòria per a Ayanna Maria Mitu davant Aliaksandra Tryhubkina. En els dobles, Nayara Sanjuán i Melissa Valencia van ser finalistes en caure en el súper tiebreak davant la dupla formada per Ayanna Maria Mitu i Aliaksandra Tryhubkina (4/6 6/0 10/6). En la prova masculina, Fernando Fontan i Rafa Garcia es van imposar a Carlos Marín i Lucas Matute (6/1 7/5).
També el Nou Tenis Belulla ha estat seu d’un Tennis Europe, en aquest cas de categoria Sub 12 i que va coronar com a campiona a Nahia Germaine. La tennista de l’UP Tennis Cornellà va vèncer a la seva companya de club Victoria Adaeze per 6/3 6/2. En el quadre masculí, triomf per al grec Giannis Matakoudis davant l’alemany Leo Schneider, 6/1 6/0. En el quadre de dobles, Eric Bartrolí amb Ian Suljic, es van endur el títol després de superar als també catalans Yannick Bruno Gajo i Santiago Fatjo per 7/6 6/3. En la prova femenina, Victoria Adaeze amb Elena Rodríguez van imposarse a la dupla formada per Arina Guslinskaia i Monika Makreckaja en el súper tie-break, 1/6 6/1 10/5.
Per últim, el CTN Sant Cugat va organitzar de l’1 al 6 de setembre l’ITF Sènior MT400 “Carmen Perea”. Torneig que va finalitzar amb les victòries dels catalans Sergi García (+30), Lluis Anfruns (+35), Joan Ramírez (+40), Alex Folch (+45), Francesc Monllau (+50), Lluis Matas (+60), Guillermo Cavanillas (+65) i Josep Maria Duran (+70). En el quadre de dobles, triomfs per a les duples formades per Sergi Aguilar/Raul Mejias, en la categoria +30; Héctor del Barco i Roberto Navarro, en la +45; Luis Gironella i Javier Salvat, en la +60.
Ariadna Costa es penja dues medalles de bronze
La barcelonina Ariadna Costa s’ha penjat dues medalles de bronze en el Campionat del Món de Tennis Platja Beach Tennis World Championships, que s’ha celebrat a la localitat italiana de Cesenatico. En la prova de Dobles Femení, ha repetit el bronze obtingut l’any passat, també amb la italiana Veronica Casadei com a parella.
Enguany, van quedar-se a les portes de la final en cedir davant Elizaveta Kudinova i Anastasiia Semenova per 6/2 6/1. Posteriorment, es van veure beneficiades per la retirada en el partit per al tercer lloc de les italianes Giulia Gasparri i Ninny Valentini, després de 6/2 en el primer set.
La catalana, de 21 anys i actual número 7 del rànquing mundial, es va penjar una segona medalla de bronze en els Dobles Mixt amb l’italià Diego Bollettinari en vèncer als també italians Sofia Cimatti i Niccolo Gasparri per 5/4(5) 2/4 15/13.
