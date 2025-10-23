Catalunya, seu de nombrosos campionats internacionals
Catalunya ha estat, en les darreres setmanes, seu d’una gran quantitat de tornejos internacionals. En concret, se n’han disputat nou.
Pel que fa al circuit femení, el primer a celebrar-se va ser l’ITF W35 del CT Reus Monterols. En aquest torneig, Aliona Bolsova es va quedar a les portes del títol en cedir davant la croata Lucija Ciric en un duel molt disputat que es va decidir en tres sets, 6/1 3/6 6/1. A finals d’aquest mes d’octubre, va ser el torn pel W100 Les Franqueses del Vallès del CT Els Gorchs, que va coronar com a campiona a la letona Darja Semenistaja en imposar-se a la polonesa Linda Klimovicova per un ajustat 7/5 7/6.
Pel que fa al circuit masculí, el CT Sabadell va organitzar l’Open Green Court – 31è Trofeu Internacional de Tennis Ciutat de Sabadell ITF M25, que va acabar en mans del dominicà Nick Hardt en imposar-se a Lorenzo Giustino (6/4 3/6 6/2). Quant al circuit júnior, ha estat també una prova la que s’ha celebrat. Va ser el J100 del CE Emilio Sánchez, on la tennista del CT Reus Monterols Yleymi Luciana Muelle es va endur el títol de campiona en vèncer en la final a Maryia Kolas per 6/3 6/2, sumant així el seu segon títol en el circuit internacional júnior. També protagonisme català en el dobles femení, amb la victòria de Carla Vázquez amb Aleksandra Kyselova davant Olívia Poinsot, que va formar parella amb Ainara Fernández.
Del circuit Tennis Europe se n’han disputat tres. En el Sub 16 del Club Esportiu Laietà, Martina Calvo i Òscar Darder es van quedar a les portes del títol, en cedir davant Sofia Kova (6/2 6/1) i Jordi Fernández (7/6 6/2), respectivament. A principis d’octubre, el TEC Carles Ferrer Salat va organitzar al CIT Cornellà una prova del circuit Tennis Europe Sub 14 de categoria Super Category, que va finalitzar amb les victòries del grec Rafael Pagonis i la sueca Grace Bernstein. La setmana següent, va ser el torn pel Sub 14 “III Memorial Liberto Hernández” Catalonia Open, organitzat pel CT Barcino. En aquest cas, va coronar com a campions als tennistes del RCTB-1899 Victoria Meza i Luca Daraban.
Per últim, s’han jugat dos campionats ITF Sènior. En el primer, el MT400 del Club Tennis Barcelona-Teià, destaca els triomfs dels catalans o jugadors amb llicència catalana Beto Mondini (+30), Maciej Krzysztof (+40), Francesc Monllau (+50), Miguel Blanch (+60) i Celso Rodríguez (+70). En el MT200 del CE Emilio Sánchez, victòries per a Toni Blay (+30), Joan Ramírez (+40), Juanjo Rodríguez (+45), Alejandro Camino (+50), Alberto Fuste i Eulalia Vilardell (+60).
IC Espanya, campiona de la Two Presidents Cup i finalista de la Potter Cup
El millor tennis internacional de veterans es va donar cita de nou a les pistes del RCTB-1899 i el RC De Polo de Barcelona amb la 52a edició de la Copa Potter-Campionat Internacional de Catalunya de Veterans de Tennis i la 8a edició de la Two Presidents Cup. L’esdeveniment va reunir a vuit equips nacionals masculins (+45) i femenins (+40). El quadre masculí es va disputar íntegrament a les pistes del RC De Polo, mentre que les dues primeres rondes del torneig femení, es van jugar al RCTB-1899.
IC Espanya, amb Laura Pous, Ana Llaudet, Cristina Fontelles i Gisela Riera, es va proclamar campiona de la Two Presidents Cup en imposar-se en la final a IC Alemanya.
En la prova masculina, IC Espanya es va quedar a les portes de revalidar el títol en cedir davant IC Itàlia. En aquest cas, l’equip va estar integrat per Pedro Nieto, Joan Albert Viloca, José Vicente, Antonio Alcaraz, Toni Gordon, Antonio Cano, Marc Becker i Antonio Díaz de las Casas.
El BT El Masnou, campió de Catalunya per equips de tennis platja
El CEBT Torredembarra va ser l’escenari, el cap de setmana de l’11 i 12 d’octubre, del Campionat de Catalunya per Equips de Tennis Platja – Trofeu Eduard i Josep Manel Muntada. La competició va reunir 25 equips de 9 clubs diferents: BT El Masnou, BT Castelldefels, BT Torredembarra, BT Barcelona 2016, BT Prat, CN Lleida, CN Sant Pol de Mar, BT Badalona i Viktoria BTC.
En la divisió or, el campió va ser el BT El Masnou “A”, que es va imposar en la final al BT Castelldefels “A”. En l’argent, el BT El Prat “A” va superar al BT El Masnou “B”, i en el bronze el Viktoria BT va vèncer al CEBT Torredembarra “D”.
