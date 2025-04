El Catalonia Open WTA125 de Vic tindrà un cartell de luxe

El Catalonia Open WTA 125 es va presentar el dimecres passat al CT Vic, escenari de la competició del 28 d’abril al 3 de maig. Aquesta prova del circuit de tennis femení, organitzada per la Federació Catalana de Tennis i que enguany arriba a la tercera edició després de l’èxit de les dues primeres al CT Reus Monterols i el CT Lleida, és la segona més important de l’estat per darrere el Mutua Madrid Open i forma part d’un projecte conjunt de l’FCT amb les institucions per impulsar l’esport femení i generar visibilitat i referents.

L’acte va comptar amb la presència d’Albert Castells, Alcalde de Vic; Eduard Comerma, regidor d’Esports de l’Ajuntament de Vic; Conrad Felip, Coordinador d’Esports de la Diputació de Barcelona; Jordi Tamayo, president de la Federació Catalana de Tennis; Miquel Vilardell, president del CT Vic; i Neus Ávila, directora del torneig.

Miquel Vilardell, president del club amfitrió, va reconèixer que “ens fa una especial il•lusió donar la benvinguda a una nova edició del Catalonia Open. És una competició de màxim nivell que ens permetrà projectar el compromís històric del club, amb la promoció del tennis i, especialment, amb el tennis femení. Al llarg del temps, el CT Vic ha estat escenari de moltes competicions i sempre ha apostat per l’excel•lència esportiva amb esperit de comunitat.”

Per la seva banda, Jordi Tamayo, president de l’FCT, va assegurar que “no tinc cap dubte que tornarà a ser un èxit, no només pel gran nivell de les jugadores que hi participaran, sinó també per totes les activitats paral•leles que durem a terme. Serà una gran festa del Tennis Català”. “Que tinguem jugadores Top 100, no és casualitat. El torneig cau en la segona setmana del Masters 1000 de Madrid, i l’FCT va treballar de valent per tenir aquesta setmana i que el nostre campionat es pugui equiparar amb d’altres WTA 250 i 500. No només fem possible aquest tipus d’esdeveniment, sinó que a més és gratuït per fomentar nous referents i tothom pugui ser partícip d’aquesta festa”, va afegir Tamayo.

Neus Ávila, directora del Catalonia Open va desvetllar la llista de jugadores inscrites, que dotarà el torneig d’un cartell d’autèntic luxe. El Catalonia Open WTA 125 de Vic aplegarà més d’una vintena de tennistes consolidades entre les cent millors raquetes del món, encapçalades per la canadenca Leylah Fernández (27a), guanyadora de tres títols WTA i finalista de l’US Open el 2021. També destaca la participació de la campiona i finalista de l’edició anterior al CT Lleida, Katerina Siniakova (58a) i Mayar Sherif (63a), respectivament, i de la colombiana Camila Osorio (54a), que l’any passat es va quedar a les portes de la final. Dins les jugadores que accedeixen directament al quadre principal també hi són les espanyoles Jessica Bouzas i Sara Sorribes, i la llista de tennistes inscrites la tanca la neerlandesa Arantxa Rus (91a). El quadre definitiu del que serà un dels grans esdeveniments tennístics de Catalunya per la dimensió i el nivell esportiu de les participants queda a l’espera de les tennistes provinents de la prèvia i les quatre Wild Card. En aquest sentit, Neus Ávila va revelar tres d’aquestes invitacions que ha atorgat l’FCT, totes per a jugadores catalanes: Aliona Bolsova i Marina Bassols, per al quadre principal, i Ruth Roura, per la fase prèvia. El dilluns 28 d’abril a les 10 h del matí arrencarà la competició amb la disputa de la fase prèvia i els primers partits de la primera ronda. La final està programada pel dissabte 3 de maig. L’entrada al campionat serà lliure i gratuïta amb l’objectiu de posar facilitats per promocionar i visibilitzar l’esport femení.

Lilli Tagger, campiona de l'ITF W35 de l'Atlètic Terrassa Hockey Club / SPORT.es

L’ACTIVITAT INTERNACIONAL A CATALUNYA NO CESA

En el mes de març i principis d’abril s’han disputat sis tornejos internacionals més a Catalunya, tots de diferents categories. Per sobre de tots ells, destaca l’ATP Challenger 100 Eurofirms Girona – Costa Brava i l’Open Internacional Femení Solgironès WTA 125. El primer, disputat al CT Girona, va coronar com a campió al croat Marin Cilic, que es va imposar en la final al danès Elmer Moller per 6/3 6/4. En el cas del torneig del circuit de tennis femení, jugat al Club Esportiu CT La Bisbal, va finalitzar amb la victòria de la letona Darja Semenistaja sobre l’hongaresa Dalma Galfi per 5/7 6/0 6/4. Destaca l’actuació de la catalana Aliona Bolsova, que es va quedar a les portes de la final.

Marin Cilic, campió del Challenger del CT Girona / Sport.es

Per la seva banda, el CT Tarragona i el CT Reus Monterols han estat l’escenari d’un ITF M25. En el torneig Ciutat de Tarragona, Nikolás Sánchez es va proclamar campió en vèncer a l’italià Raul Brancaccio per 6/1 6/3. El tennista català també va arribar a la final de l’ITF World Tennis Tour MercedesBenz Quadis Autolica Ciutat de Reus. Aquesta vegada, però, va cedir davant el francès Clement Tabur per un doble 6/4. L’Atlètic Terrassa Hockey Club va acollir a finals de març el II Open Internacional Terrassa ITF W35, que va finalitzar amb la victòria de l’austríaca Lilli Tagger davant la francesa Lois Boisson (7/6 6/3). Per últim, en el 23è Torneig Internacional Sub 16 Joan Mir “In Memoriam” del CT Torelló, Aleix Galindo va caure en la final davant Eriks Valeinis per un ajustat 5/7 6/3 6/4.