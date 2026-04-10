La Bisbal Acull una edició del Catalonia Open Solgironès amb un cartell de luxe
La coincidència amb la segona setmana del WTA de Madrid afavoreix un cartell de gran nivell amb la presència de jugadores com Leylah Fernández, Krejcikova, Eala o Galfi
Aquest dimarts 7 d’abril s’ha presentat a la Diputació de Girona una nova edició del Catalonia Open Solgironès, que es disputarà del 27 d’abril al 3 de maig a les instal·lacions del Club Tennis La Bisbal.
El torneig, de categoria WTA 125, arriba aquest 2026 amb una edició especialment significativa: la unió entre el WTA de la Bisbal i la Federació Catalana de Tennis. Aquesta col·laboració permet sumar l’experiència i l’arrelament d’un torneig de referència amb l’impuls de la Federació, que des de fa quatre anys promou el Catalonia Open com a torneig itinerant arreu del país.
“La idea quan va néixer el Catalonia Open era descentralitzar el tennis femení a Catalunya. En aquesta quarta edició, a Girona, el club ideal és el de la Bisbal. Hem unit forces perquè volem treballar plegats i impulsar una iniciativa que posicioni Catalunya arreu del món com a referent del tennis femení”, explica Jordi Tamayo, president de la Federació Catalana de Tennis i vicepresident de la Federació Espanyola de Tennis.
“El torneig tira endavant gràcies al suport de les institucions, entre les quals hi ha la Federació Catalana de Tennis, amb qui estem encantats de treballar plegats per fer el millor torneig possible. Per primer cop, tindrem dues directores de torneig, la Marta i la Neus, un fet que ens reafirma en la nostra aposta pel tennis femení”, explica Xavier Ponsatí, president del Club Tennis La Bisbal.
Després de passar per Reus, Lleida i Vic, el Catalonia Open fa parada a la Bisbal, que arriba a la seva desena edició acollint tennis femení d’alt nivell i consolidant-se com una de les seus destacades del calendari internacional.
El torneig serà d’accés gratuït, com és habitual, reforçant el seu compromís amb l’afició i el territori. A més, es podrà seguir per Teledeporte, TV Girona i Marca TV, mentre que la final es retransmetrà per Esport3. També es podrà seguir a Tennis Channel, la principal plataforma de streaming especialitzada en tennis a nivell mundial.
UN CARTELL DE PRIMER NIVELL
La coincidència amb la segona setmana del Mutua Madrid Open afavoreix una llista d’inscripció provisional de gran nivell, amb jugadores que podrien competir a La Bisbal en funció del seu recorregut al torneig madrileny. Entre els noms més destacats hi figuren: Leylah Fernández, finalista de l’US Open 2021 i actual número 24 del món. Va disputar el Catalonia Open l’any passat.
Xinyu Wang, número 34 del rànquing mundial, medalla de plata olímpica en dobles mixtos a París i campiona a La Bisbal el 2022. També va disputar el Catalonia Open l’any passat. Barbora Krejcikova, doble campiona de Grand Slam (Roland Garros 2021 i Wimbledon 2024). Katerina Siniakova, amb 10 títols de Grand Slam en dobles i dos ors olímpics (Tòquio i París), precisament amb Krejcikova. Va ser campiona de l’Open Catalonia a Lleida el 2024. Alexandra Eala, una de les grans promeses del tennis mundial, es va donar a conèixer a Miami l’any passat con va ser semifinalista. Jessica Bouzas, actual número 1 espanyola i habitual del torneig.
Dalma Galfi, campiona de l’Open Catalonia 2025 i doble finalista a La Bisbal. El quadre es completa amb altres noms rellevants com Laura Siegemund, Beatriz Haddad Maia i Peyton Stearns. També hi figuren jugadores com Ann Li, Jessica Bouzas, Sierra, Oksana Selekhmeteva, Eva Lys, Ajla Tomljanovic, Kamilla Rakhimova i Yuliia Starodubtseva, que han competit en edicions anteriors de Catalonia Open Solgironès o del WTA de La Bisbal.
“El nivell serà molt alt. Les inscripcions així ho demostren, amb un quadre de gran qualitat: les vuit primeres jugadores es troben entre les 51 millors del rànquing mundial, una xifra molt destacada per a un torneig WTA 125. Tindrem, sens dubte, un gran nivell de tennis”, explica Neus Àvila, directora del torneig, juntament amb Marta Sánchez.
COMIAT D’ALIONA BOLSOVA
Aquesta edició estarà marcada també per un moment especialment emotiu: el comiat d’Aliona Bolsova, una de les jugadores més estimades pel públic local.
Bolsova, molt vinculada al torneig i present en gairebé totes les edicions, ha escollit el Catalonia Open Solgironès per posar punt i final a la seva trajectòria esportiva.
“Més que una jugadora, és una amiga; un símbol del torneig i del tennis gironí. Esperem que molta gent s’hi apropi per retre-li l’homenatge que realment es mereix. És un privilegi que hagi escollit el nostre torneig com l’últim de la seva carrera”, explica Marta Sánchez.
L’homenatge tindrà lloc el dissabte 2 de maig, després de la final de dobles, rebrà un merescut homenatge a la pista central. L’any passat va assolir les semifinals, reafirmant el seu vincle competitiu i emocional amb La Bisbal. Activitats més enllà del torneig. Més enllà de la competició esportiva, el Catalonia Open Solgironès oferirà un ampli programa d’activitats al llarg de la setmana del torneig.
El divendres 1 de maig se celebrarà una xerrada i taula rodona centrada en el paper de la dona en el món de l’esport. Aquesta activitat coincidirà amb la Diada del Tennis Gironí, organitzada per la Federació Catalana de Tennis.
Paral·lelament, fidel al seu compromís social, el torneig torna a apostar pel tennis inclusiu com a eix fonamental del seu projecte. Durant les setmanes prèvies, s’han dut a terme diverses xerrades a escoles de La Bisbal amb l’objectiu de sensibilitzar els més joves i fomentar valors com l’empatia i el respecte. En aquest sentit, el dilluns 27 d’abril tindrà lloc una demostració en directe amb la participació dels mateixos alumnes, una experiència vivencial que aproparà el tennis inclusiu a l’àmbit educatiu. Així mateix, el dissabte 2 de maig, la Fundació ACELL oferirà una exhibició amb la col·laboració de l’ILTCE.
