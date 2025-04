72è TROFEU CONDE DE GODÓ CORONA AL DANÈS HOLGER RUNE

Carlos Alcaraz, campió del torneig el 2022 i 2023, i Holger Rune, cap de sèrie número sis, es van enfrontar diumenge 20 d’abril a la pista Rafa Nadal del RCTB-1899 en la gran final del Barcelona Open Banc Sabadell – 72è Trofeu Conde de Godó. El tennista murcià, que va desaprofitar un break al seu favor en el primer set, va haver de rebre atenció mèdica per molèsties a l’abductor després del tercer joc del segon set, i ja no va poder continuar amb condicions com per proclamar-se campió per tercera vegada a Barcelona. Holger Rune va arribar amb ganes de reivindicar-se i ho va aconseguir en emportar-se la final per 7/6 6/2, fent-se així amb el seu primer ATP 500.

Una edició que ha estat molt especial per a Albert Ramos, que va rebre un bonic i merescut homenatge dilluns a la pista central després de caure eliminat en la seva última participació al Barcelona Open Banc Sabadell contra Rune (7/5 6/4). “Poder jugar aquest torneig per última vegada ha estat molt especial i estic molt agraït. Recordo quan vaig començar a entrenar aquí amb onze anys i veia la pista central, somiava amb poder jugar alguna vegada aquest torneig i em sento molt orgullós d’haver-lo jugat 19 vegades”, va dir Ramos, el setè jugador amb més participacions en el torneig sent el seu millor resultat uns quarts de final el 2013 i 2017.

Paral·lelament a l’ATP 500, també es va disputar la fase final del BOBS Sub 14, un circuit impulsat conjuntament pel Departament d’Esports de la Generalitat i la Federació Catalana de Tennis, i que va finalitzar amb les victòries de Shiori García i Pepe García.

També aquest mes s’han disputat altres campionats internacionals a Catalunya. Com és el cas de l’ITF World Tennis Tour Júnior del CT Reus Monterols, que va coronar com a campió al tennista del CT Girona Pol Puig Montiel, en vèncer a l’argentí Augusto Pardo per 7/6 6/0. En el quadre de dobles també hi va haver representació catalana amb la victòria de Ian Barroeta juntament amb Toni Escarda. En aquest cas, van superar a Fermín Barcala i Jorge Martínez en el súper tie-break, 5/7 6/3 11/9. En la prova femenina, la jugadora del CE Hispano Francès Ana Maye, formant dupla amb la italiana Anna Nerelli, van cedir davant Marta León i Yleymi Lugiana Muelle (6/1 6/4).

En l’ITF Senior MT400 del Club Tennis Barcelona-Teià, disputat del 15 al 19 d’abril, destaca les victòries dels catalans Oriol Hernández en la prova +35, Andreas Heider en la +60 i Felix Riba en la +65.

CELEBRAT EL CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ I JÚNIOR

El Club de Tennis Barcelona-Teià i el CT Sabadell han estat, respectivament, la seu del Campionat de Catalunya Benjamí i Júnior, que han comptat amb la participació de més d’un centenar de tennistes.

Shiori García i Pepe García, campions del BOBS Sub 14 / Sport.es

En la prova Benjamí, disputada del 29 de març al 16 d’abril, la campiona va ser Leontina Dimitrieska. La tennista del CT Reus Monterols, que partia com a segona favorita, es va imposar en la final a la màxima favorita, Gia Marín, per 4/1 5/3. En la prova masculina, no hi va haver sorpreses i el primer cap de sèrie, el tennista del RC De Polo Diego Ávila, va vèncer a Valentín Belloy per 4/1 4/2.

En la prova Júnior, que es va celebrar del 5 al 13 d’abril, victòries per a Marina Quesada i Adrià Velázquez. En el quadre femení, Quesada va superar a Alba Sallés per un ajustat 6/4 5/7 7/5, mentre que en el masculí, Velázquez va imposar-se al primer cap de sèrie del quadre, Jaume Casas, per 6/4 1/6 6/2.

En dobles, triomfs per a la dupla formada per Martina Giménez i Olívia Poinsot sobre Ivet Sala i Natalia Madrid (7/6 6/4), i Ricard Lázaro i Jan Garcia davant Axel Brun i Javier Martínez (6/2 6/3).