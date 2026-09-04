Zverev hace del sufrimiento una costumbre: otra batalla a cinco sets en Nueva York

Alexander Zverev pasa a la tercera ronda del US Open tras certificar otra victoria a cinco sets ante un tenista del top 50. El tenista alemán vuelve a verse contra las cuerdas en un encuentro de casi cinco horas que finalmente cayó de su lado, en un partido maratoniano que cerró con 6-4, 4-6, 7-6(3), 6-7(3), 6-3.

'Sascha' aterrizaba en Nueva York como el primer cabeza de serie tras la ausencia de Sinner en este torneo. En teoría, numéricamente es el rival más fuerte a batir, por eso parece mentira que haya sufrido tanto para pasar a las siguientes rondas a estas alturas del torneo.

El alemán está teniendo un desgaste acumulado significativo y atípico para un cabeza de serie número uno en las primeras rondas. De hecho, se ha convertido en el primer cabeza de serie en disputar dos partidos consecutivos a cinco sets al inicio de un Grand Slam en la Era Abierta.

Viene de ganar Roland Garros y llegar a la final de Wimbledon

Zverev viene de un año extremadamente exigente, tras llegar a semifinales de Australia, conseguir su primer Grand Slam siendo campeón de Roland Garros y llegar a ser finalista de Wimbledon, aunque posteriormente bajó el rendimiento en Montreal y Cincinnati.

El tenista se ha adueñado de las sesiones nocturnas del Arthur Ashe Stadium. Ambos partidos terminaron después de las 2 de la madrugada. Primero se topó contra un sólido Lorenzo Sonego en primera ronda, en un partido épico de casi 5 horas donde también sufrió de lo lindo, con un resultado de 6-4, 3-6, 6-7(7), 7-5, 6-4.

Con Quentin Halys ha pasado algo similar. Otra vez, el partido se prolongó a 5 sets, en otra noche larga y sufrida, terminando de madrugada. En total, casi 10 horas en pista en tan solo dos partidos. A pesar de ello, Zverev sobrevivió otra vez, pero con muchísimo desgaste y, tras sellar el partido, en los micrófonos postpartido quiso restarle importancia.

Un reto mayúsculo con Tabilo esperando en tercera ronda

"Pero gané. He estado aquí a las 2:15 de la mañana otra vez. Eso es para lo que me preparo, para lo que entreno en el gym, para salir en estos momentos difíciles".

Ahora, en tercera ronda, se le presenta un reto mayor, se medirá ante un tenista de mejor ránking que el de sus dos rivales anteriores. Alejandro Tabilo no le pondrá las cosas fáciles a Zverev.

Seguro que no será un partido para nada sencillo, teniendo en cuenta el rendimiento de 'Sascha' en las dos primeras rondas, que se supone que son las más sencillas.

Zverev y Tabilo se han encontrado anteriormente en dos ocasiones, en las que ambas ha ganado el alemán. Precisamente, la última vez que se vieron las caras fue también en el US Open. Ahora 'Sascha' tendrá que encontrar la manera de recuperarse para un duelo que será decisivo para su continuidad en el último grande del año.