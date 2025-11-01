En directo
TENIS
Zverev - Sinner, en directo hoy: semifinal del Masters 1000 de París 2025 en vivo
Sigue en directo la semifinal del Masters 1000 de París entre Alexander Zverev y Jannik Sinner
SPORT.es
El italiano Jannik Sinner se enfrenta en la semifinal del torneo en Francia al alemán Alexander Zverev. El ganador se enfrentará a Felix Auger-Aliassime en la final.
