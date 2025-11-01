Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
TENIS

Zverev - Sinner, en directo hoy: semifinal del Masters 1000 de París 2025 en vivo

Sigue en directo la semifinal del Masters 1000 de París entre Alexander Zverev y Jannik Sinner

Sinner, durante su partido en París

Sinner, durante su partido en París / EFE

SPORT.es

El italiano Jannik Sinner se enfrenta en la semifinal del torneo en Francia al alemán Alexander Zverev. El ganador se enfrentará a Felix Auger-Aliassime en la final.

