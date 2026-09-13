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Zverev - Shelton hoy en directo: final del US Open 2026 en vivo

Última hora y resultado en vivo de la final del US Open 2026 entre Alexander Zverev y Ben Shelton

El alemán Alexander Zverev en acción contra el ruso Karen Khachanov durante las semifinales individuales masculinas del US Open Tennis Championships en el USTA Billie Jean King National Tennis Center en Flushing Meadows, Nueva York (EE.UU.). EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El alemán Alexander Zverev en acción contra el ruso Karen Khachanov durante las semifinales individuales masculinas del US Open Tennis Championships en el USTA Billie Jean King National Tennis Center en Flushing Meadows, Nueva York (EE.UU.). EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

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