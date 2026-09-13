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US OPEN
Zverev - Shelton hoy en directo: final del US Open 2026 en vivo
Última hora y resultado en vivo de la final del US Open 2026 entre Alexander Zverev y Ben Shelton
ZVEREV 1 - 1 SHLETON | 2º SET [1-0]
No se deja sorprender Shelton con su primer turno del segundo set
ZVEREV 1 - 0 SHLETON | 2º SET [1-0]
Empieza el segundo set con la misma fiabilidad al saque el alemán
ZVEREV 6 - 3 SHLETON | 1er SET
No tendrá que esperar Zverev a su saque para cerrar el primer set, porque vuelve a romper a Shelto que entrega el parcial con una doble falta
ZVEREV 5 - 3 SHLETON | 1er SET
Tercer turno que se `pone por delante Shelton al resto, pero tercero del que se rehace Zverev y lo cierra.
ZVEREV 4 - 3 SHLETON | 1er SET
Apretó Zverev desde el resto en busca de una rotura definitiva para el set, pero se resiste Shelton
ZVEREV 4 -2 SHLETON | 1er SET
Todavía más complicado se le había puesto ahora a Zverev con 0-30, pero reacciona mejor incluso y cierra con un ace para seguir con la ventaja en el marcador.
ZVEREV 3 -2 SHLETON | 1er SET
Coge temperatura el saque de Shelton ya al partido. En blanco cierra de nuevo su turno.
ZVEREV 3 -1 SHLETON | 1er SET
Apretó Shelton por primera vez desde el resto y llegó a poner el 30-30, pero saca adelante Zverev el saque para mantener la ventaja.
ZVEREV 2 -1 SHLETON | 1er SET
Confimra Zverev la rotura con un primer turno de saque impecable y Shelton suma su primer juego en su segundo turno que lo cierra en blanco
ZVEREV 1 - 0 SHLETON | 1er SET
Cómo empieza el partido... break inicial de Zverev que da el primer golpe en el set inicial.
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