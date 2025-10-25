Zverev reta a Sinner en Viena

El alemán Alexander Zverev se tomó cumplida revancha ante el italiano Lorenzo Musetti, con el que había caído en este mismo torneo, en Viena, la pasada temporada, y tras imponerse por 6-4 y 7-5 se situó en la final como aspirante al título que pujará con Jannik Sinner.

El alemán, campeón en el evento austríaco en el 2021, rompió la barrera de los cuartos de final de los dos últimos años. Ahora tardó hora y media en batir a Musetti, cuarto favorito, con el había perdido en tres de los cuatro enfrentamientos que habían disputado.

El alemán de 28 años, número tres del mundo y con plaza para las Finales ATP por octava vez, logró su victoria número 300 en pista dura para plantarse en la final número 40 de su carrera, el segundo alemán en la Era Abierta después de Boris Becker, que logró 77.

Musetti perdió una buena ocasión de consolidar su octavo puesto en la carrera hacia Turín que aún tiene que sellar.

Zverev se enfrentará por el título al italiano Jannik Sinner, primer favorito y segundo jugador del mundo, que previamente acentuó su dominio particular sobre el australiano Alex de Miñaur, al que ganó por duodécima vez en otros tantos enfrentamientos, para llegar a la final del torneo de Viena, la octava del 2025.

El transalpino no tuvo problema alguno en batir por 6-3 y 6-4 en hora y media al jugador de Sydney, séptimo del mundo. Acumula ya veinte victorias seguidas en pista dura cubierta el jugador italiano que el domingo estará en su trigésima primera final en el circuito a lo largo de su carrera, de las que ha ganado veintiuna. Es el primer jugador que consigue situarse en ocho finales seguidas en el tour desde que Novak Djokovic lo hiciera hace una década.