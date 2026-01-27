Zverev reta a Alcaraz en Melbourne: "He trabajado mucho"

No era un partido fácil para Alexander Zverev. Delante tenía a la gran sorpresa del torneo: el único jugador fuera del 'top 8' que había alcanzado los cuartos de final en Australia. Y no de cualquier manera. Learnier Tien había destrozado en mil pedazos a Daniil Medvedev, con rosco incluido. Sin embargo, el germano demostró que la experiencia es un grado y ya está en las semifinales del torneo.

En un partido que superó las tres horas, Zverev se impuso a Tien en cuatro sets (6-3, 6-7, 6-1, 7-6) y será el rival de Carlos Alcaraz en la siguiente ronda, si el español hace los deberes este martes contra Álex de Miñaur. Gran papel de 'Sascha' en el torneo, en el que defiende la final del año pasado, proponiendo un juego más agresivo y ofensivo, algo que se le pedía desde hacía tiempo.

"Creo que lo que marca la gran diferencia entre Sinner y Alcaraz, los dos mejores, y el resto es el primer golpe después del saque. Son muy agresivos. No te dejan entrar en el peloteo. Es algo en lo que he trabajado mucho", reconoció el alemán después del partido, consciente de que lo más probable es que se tope con Charly en 'semis'. Aun así, el enfrentamiento directo entre ambos no es tan dispar.

De hecho, ahora mismo no puede ser más igualado: 6-6 en doce partidos. Aun así, en los últimos cuatro partidos, tres de ellos se han decantado a favor del español. Eso sí, en el Open de Australia tan solo hay un precedente y acabó con victoria de Alexander Zverev, concretamente en los cuartos de final de 2024. Tiempo tendrá para preparar cualquiera de los dos duelos, sea contra Carlos o contra Álex.

Alexander Zverev metió 24 'aces' en el partido / Dita Alangkara

24 saques directos hizo en el partido, mostrando una versión muy sólida desde el primer golpeo. Esa será una de las claves en los próximos partidos, ya que en los peloteos puede carecer por momentos de ese 'winner'. El número tres del mundo no volverá a pista hasta el próximo viernes, día en el que disputarán las semifinales masculinas. Mucho tiempo de descanso por delante.

El cansancio no será un problema, ya que no ha tenido que jugar ningún partido a cinco sets durante el camino. Una gran noticia para el alemán, que siempre suele tener un duelo más complicado en la primera semana. Se ha dejado un set en prácticamente todas las rondas (excepto contra Francisco Cerúndolo en octavos), pero los duelos no han sido excesivamente largos.