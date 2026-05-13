Zverev rectifica con Alcaraz: "Puede estar por encima de Sinner"

Alexander Zverev está siendo más noticia por las declaraciones en rueda de prensa que por lo que hace en pista últimamente. Una realidad dura de asimilar para él. Y es que el alemán no está pasando por su mejor momento y cayó en los octavos de final del Masters 1000 de Roma llevándose un rosco (6-0) final, a pesar de contar con cuatro bolas de partido en el segundo set.

El germano, después de perder claramente en Madrid ante Sinner, ya había hecho unas declaraciones sobre Carlos Alcaraz que llamaron mucho la atención. "Hay una gran brecha entre Sinner y el resto, y también creo que hay otra brecha entre Alcaraz, yo mismo, quizá Novak, y todos los demás", afirmó, colocándose en el mismo grupo que el murciano, ganador de tres de los últimos cuatro Grand Slams.

Zverev en Roma / EFE

Tras caer en Roma, el alemán quiso matizar esas palabras y rectificó su posición acerca del lugar que le corresponde a Alcaraz en el tenis. "La mayor diferencia por la ausencia de Carlos probablemente sea para Jannik, porque ahora mismo él es claramente el gran favorito", inició Zverev. Y es que el italiano parece no tener rival para este torneo ni para Roland Garros.

"Carlos (Alcaraz) en tierra batida, cuando está sano, está al mismo nivel o incluso por encima de Jannik en favoritismo, especialmente en Roland Garros después de haber ganado allí dos veces. Para mí lo importante es centrarme en las cosas que puedo controlar e intentar mejorar para poder vencer a Jannik. Pero antes de pensar en una posible final, primero tienes que ganar los seis partidos anteriores", remató.

Alcaraz perderá 3.000 puntos en la carrera por el número 1 del ranking ATP / EFE

Por tanto, el alemán situó al español incluso por encima de Sinner en tierra batida, especificando la superficie. Sin duda, al murciano se le da muy bien la arcilla, pero ha demostrado ser el mejor en Grand Slams de otras superficies. De hecho, ha conquistado los dos últimos que se han disputado en pista dura: el US Open y el Open de Australia.

Jannik Sinner ya acaricia Roland Garros

La ausencia de Carlos Alcaraz para el Grand Slam en París pone en bandeja el título para Jannik Sinner. El italiano está en su mejor momento y no parece que nadie sea capaz de hacerle sombra. Ha ganado los últimos 30 partidos de Masters 1000 sin prácticamente ceder ni un set. Además, la participación de Djokovic en Roland Garros también está puesta en duda.

"En general siempre intentas mejorar y ser mejor en cada oportunidad que tienes. Llevo mucho tiempo en el circuito y aun así siento que sigo mejorando y que puedo seguir haciéndolo cada año. Creo que si no mejoras, en realidad estás retrocediendo”, comentó Zverev, que en estos últimos tiempos es evidente que está retrocediendo. Al menos en cuanto a resultados.