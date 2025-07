Zverev necesita a Toni Nadal: "Estoy intentando convencerlo para que pase más semanas conmigo"

Alexander Zverev, actual número 3 del mundo, se prepara para disputar mañana el primer encuentro del Masters 1000 de Toronto, donde se postula como un claro favorito de esta competición. El tenista alemán se enfrentará ante el australiano Adama Walton en el inicio de su gira norteamericana en pista dura.

Zverev con el objetivo de reconducir su carrera y recuperar buenas sensaciones en su tenis, ha estado entrenando bajo las órdenes de Toni Nadal después de perder en la primera ronda de Wimbledon. En su llegada a Toronto, explicó como surgió este acercamiento. "Es curioso, porque después de Wimbledon se puso en contacto conmigo. Le agradecí mucho que lo hiciera. Hablamos por teléfono durante aproximadamente una hora y media, intercambiamos algunos mensajes y luego decidimos ir a Mallorca para verlo. Pero él es una persona que, en mi opinión, es un gran entrenador, sin duda alguna, pero también es alguien que te puede dar mucha confianza, porque cuando él habla y cuando Rafa habla, uno escucha. Sí, sin duda pasaron muchas horas hablando conmigo y me dieron una gran perspectiva", comentó.

UNA ESTANCIA EXCEPCIONAL CON TONI

El tenista ha confesado que su estancia en la isla ha sido excepcional y que está interesado en continuar esta vinculación con el que fue durante muchos años el entrenador de Rafa Nadal. "La estancia en Mallorca fue increíble. Pasé unos diez días allí, trabajé muy duro y también lo disfruté mucho. Creo que Toni también lo disfrutó. Estoy intentando convencerlo para que pase más semanas conmigo, ya veremos cómo va, pero es un hombre muy ocupado. Además, tiene muchas citas a las que ya se ha comprometido este año, así que no estoy seguro de cuánto lo veréis este año, porque ya ha dado su palabra para muchos eventos. Pero estamos hablando de cómo podría ser una posible colaboración, sin duda, y, sí, probablemente pueda daros más información dentro de unas semanas, cuando sepamos más. Pero, sí, disfruté de mi estancia allí, eso es seguro", añadió el alemán.

Zvrever quiere volver a sentirse en lo más alto, y para eso, tanto Toni como su equipo son imprescindibles. "Creo que en esta etapa para mí se trata de ganar, de intentar sacar el máximo partido a lo que tengo y de intentar sacar el máximo partido a lo que puedo llegar a ser. Una vez más, creo que mi equipo, pero también Toni, son excepcionales en eso, en sacar el máximo partido de lo que tiene un jugador. Por supuesto, él estuvo antes con Rafa, con quien nunca me voy a comparar, pero si él puede sacar el máximo partido de lo que tengo y puede maximizar mi potencial, estoy seguro de que puedo tener mucho más éxito en mi carrera", sentenció Zverev.

CHARLAS CON RAFA

Además, Alexander comentó que pudo tener alguna conversación con Nadal, donde el mallorquín le expuso al alemán como es jugar contra su juego. "Rafa me dio una gran perspectiva de lo que realmente es jugar contra mí, porque me veía como jugador y ahora también me veía como espectador. Fue muy útil y, de nuevo, pasamos horas y horas hablando, a veces hasta pasada la medianoche en algunas cenas y cosas así. Así que fue genial estar allí", declaró.

Después de confesar que en Wimbledon no estaba pasando por un buen momento mentalmente, Zverev asegura que afronta las próximas citas deportivas con energías renovadas. "Me tomé un tiempo libre. Es decir, pasaron cuatro semanas desde mi último partido, lo cual no ocurre muy a menudo, solo sucede durante la temporada baja. Estoy emocionado de estar aquí, estoy emocionado de volver a jugar, y creo que el tiempo libre durante el verano fue muy importante para mí"

SU OPINIÓN SOBRE LOS DOBLES MIXTOS EN EL US OPEN

Para concluir, Zverev confesó como se sentía acerca del creciente interés que conllevará el torneo de dobles mixtos del US Open, donde formará pareja con Belinda Bencic. El alemán es consciente de lo que supone la participación de los mejores tenistas individuales en este evento. "Será interesante ver cómo será el evento y cuál será el interés de los aficionados. Pero estoy seguro de que si Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, Jannik Sinner o Coco Gauff pisan la pista, el interés de los aficionados siempre estará ahí. Así que va a ser divertido formar parte de ello, y ya veremos cómo sale", concluyó con sus declaraciones en el 'Media Day' previo a Toronto.