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Zverev - Mensik hoy en directo: Última hora y resultado en vivo de las semifinales de Roland Garros

Sigue en directo el partido de semifinales de Roland Garros entre Alexander Zverev y Jakub Mensik

Alexander Zverev, el grand atractivo de la jornada de hoy en Roland Garros

Alexander Zverev, el grand atractivo de la jornada de hoy en Roland Garros / Europa Press

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Última hora y resultado en vivo del partido entre Alexander Zverev y Jakub Mensik de las semifinales de Roland Garros.

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