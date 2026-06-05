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Zverev - Mensik hoy en directo: Última hora y resultado en vivo de las semifinales de Roland Garros
Sigue en directo el partido de semifinales de Roland Garros entre Alexander Zverev y Jakub Mensik
Última hora y resultado en vivo del partido entre Alexander Zverev y Jakub Mensik de las semifinales de Roland Garros.
15-30
MENSIK* 1-1 ZVEREV | 1er SET (0-0)
Saque muy abierto de Mensik y no llega Zverev.
0-30
MENSIK* 1-1 ZVEREV | 1er SET (0-0)
¡Qué revés cruzado de Zverev! Deja como una estatua a Mensik y se coloca 0-30.
MENSIK 1-1 ZVEREV* | 1er SET (0-0)
¡Juego para Zverev! Le costó también al alemán, pero fue ofensivo gracias a su primer saque.
40-40
MENSIK 1-0 ZVEREV* | 1er SET (0-0)
Aguantó bien en defensa Mensik y falla con la derecha Zverev. ¡Otro deuce!
30-40
MENSIK 1-0 ZVEREV* | 1er SET (0-0)
Gran passing paralelo de Mensik tras la subida de Zverev.
15-40
MENSIK 1-0 ZVEREV* | 1er SET (0-0)
No pasa por muy poco la dejada de Mensik. Ya ha probado dos en dos juegos.
15-15
MENSIK 1-0 ZVEREV* | 1er SET (0-0)
Gran primero de Zverev, que contrarresta el punto anterior.
MENSIK* 1-0 ZVEREV | 1er SET (0-0)
Otra subida más y juego para el checo.
V-40
MENSIK* 0-0 ZVEREV | 1er SET (0-0)
No sale el passing de Zverev tras la subida a la red de Mensik.
40-40
MENSIK* 0-0 ZVEREV | 1er SET (0-0)
Dos errores consecutivos ahora de Mensik. Primer juego y primer deuce.
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