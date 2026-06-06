Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Multas Guardia CivilMarc CasadóEnrique Riquelme KloppLiga FuturesHorario Carrera MotoGPCarrera F1 GP MónacoHorario Europa - CeltaValor de mercado BarçaHorario final Roland GarrosUCAM Murcia - BarçaNava - Barça balonmanoEtapa 8 Giro Italia FemeninoClasificación Giro Italia FemeninoMercado de fichajesSpotifyCalculadora MundialCuándo juega EspañaPróximo torneo Rafa JódarNoticias BarçaElecciones Real MadridCuándo pelea TopuriaGuardiolaJordi CruzParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Graviteo
instagramlinkedin

ROLAND GARROS

Zverev llega a la final de Roland Garros envuelto en polémica: "Es una falta de respeto"

Las palabras del alemán tras su victoria en semifinales no fueron muy bien recibidas

Zverev celebra el pase a la final de Roland Garros

Zverev celebra el pase a la final de Roland Garros / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Albert Briva

Albert Briva

Alexander Zverev se convirtió este viernes en protagonista fuera de la pista apenas unos minutos después de clasificarse para la final de Roland Garros. El alemán quiso bromear durante una entrevista a pie de pista, pero sus palabras generaron polémica y provocaron una dura respuesta de la extenista francesa Alizé Cornet.

Preguntado por Alex Corretja sobre cómo afronta mentalmente los grandes partidos, el número tres del mundo respondió con humor: “Intento vaciar completamente mi mente. No pienso en nada. Somos atletas, y hay muy pocos que tengan algo en la cabeza de todas formas”, dijo entre risas. “A veces es más fácil ser simplemente ‘tonto’ y no pensar”.

La broma no sentó bien a parte del mundo del tenis. Una de las voces más críticas fue la de Alizé Cornet, exnúmero 11 del mundo, que reaccionó con contundencia durante una intervención en la televisión pública francesa.

“La inutilidad de esta declaración. Que hable por sí mismo, pero que no nos meta a todos en el mismo saco”, afirmó la francesa.

Cornet consideró que las palabras de Zverev traspasaron los límites de una simple broma y las calificó de irrespetuosas hacia el colectivo de deportistas profesionales.

“Es una falta de respeto enorme hacia los jugadores y los atletas”, señaló visiblemente molesta.

Zverev jugará la final de Roland Garros

Zverev jugará la final de Roland Garros / EFE

La polémica se amplificó rápidamente en redes sociales y también encontró eco entre varios periodistas presentes en el plató de France Télévisions, donde algunos calificaron el comentario del alemán como una broma desafortunada.

Noticias relacionadas y más

Mientras tanto, Zverev continúa centrado en la final de Roland Garros, aunque unas palabras pronunciadas con tono distendido han terminado convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la jornada en París.

TEMAS

Añádenos en Google