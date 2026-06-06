Zverev llega a la final de Roland Garros envuelto en polémica: "Es una falta de respeto"

Alexander Zverev se convirtió este viernes en protagonista fuera de la pista apenas unos minutos después de clasificarse para la final de Roland Garros. El alemán quiso bromear durante una entrevista a pie de pista, pero sus palabras generaron polémica y provocaron una dura respuesta de la extenista francesa Alizé Cornet.

Preguntado por Alex Corretja sobre cómo afronta mentalmente los grandes partidos, el número tres del mundo respondió con humor: “Intento vaciar completamente mi mente. No pienso en nada. Somos atletas, y hay muy pocos que tengan algo en la cabeza de todas formas”, dijo entre risas. “A veces es más fácil ser simplemente ‘tonto’ y no pensar”.

La broma no sentó bien a parte del mundo del tenis. Una de las voces más críticas fue la de Alizé Cornet, exnúmero 11 del mundo, que reaccionó con contundencia durante una intervención en la televisión pública francesa.

“La inutilidad de esta declaración. Que hable por sí mismo, pero que no nos meta a todos en el mismo saco”, afirmó la francesa.

Cornet consideró que las palabras de Zverev traspasaron los límites de una simple broma y las calificó de irrespetuosas hacia el colectivo de deportistas profesionales.

“Es una falta de respeto enorme hacia los jugadores y los atletas”, señaló visiblemente molesta.

Zverev jugará la final de Roland Garros / EFE

La polémica se amplificó rápidamente en redes sociales y también encontró eco entre varios periodistas presentes en el plató de France Télévisions, donde algunos calificaron el comentario del alemán como una broma desafortunada.

Mientras tanto, Zverev continúa centrado en la final de Roland Garros, aunque unas palabras pronunciadas con tono distendido han terminado convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la jornada en París.