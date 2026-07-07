Zverev y Lehecka no acabaron su partido: ¿por qué hay toque de queda en Wimbledon?

El partido entre Alexander Zverev y Jiri Lehecka no pudo terminarse en la jornada de este lunes. Ambos jugadores saltaron a altas horas de la tarde, conscientes de que sería difícil que hubiera un ganador antes de las 23 horas. Y así fue. Aunque el alemán se llevó los dos primeros sets, no hubo tiempo suficiente para que se decidiera el tercero y el partido se acabará hoy.

El motivo por el que se suspendió el partido es simple: Wimbledon tiene muchas peculiaridades y una de ellas es el toque de queda. Ningún partido puede extenderse más allá de las 23:00 hora local. Un convenio que se firmó hace más de un siglo y medio, concretamente en el año 1877, entre los organizadores del torneo y los vecinos del barrio en el que se ubica.

El acuerdo estipula que la actividad en el recinto del All England Club se interrumpa una hora antes de la medianoche, con el objetivo de "no molestar con ruidos a la comunidad". La norma se ha llevado a cabo desde entonces, excepto en dos ocasiones: durante el período de la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 y 1946, y el año de la Pandemia (2020).

El convenio se estableció en la práctica a partir de 2009, cuando se instaló un techo retráctil en la Pista Central con luces artificiales que permitían estirar la jornada. Como se ha visto en esta edición y en todas las anteriores, en las demás pistas se suspenden los partidos cuando no hay una visibilidad idónea, algo que sucede mucho antes de las 23 horas en Londres.

El nuevo techo se ve cerrado durante un partido de Wimbledon / Daniel LEAL-OLIVAS

Desde entonces, la norma ha sido criticada por los aficionados al tenis, que la consideran demasiado estricta. De hecho, el tercer set entre Alexander Zverev y Jiri Lehecka quedó congelado en un 4-4. Si se hubieran dejado unos minutos más de partido y el alemán se hubiera impuesto en la tercera manga, una posibilidad muy real, el partido no habría finalizado más allá de las 23:30 horas.

El toque de queda afecta a Djokovic

Así, ninguno de los dos jugadores tendría que saltar a pista de nuevo, modificando algunos horarios de la jornada prevista. De hecho, debido a que no pudo finalizarse el partido, Novak Djokovic y Felix Auger-Aliassime empezarán más tarde su partido, el cual estaba previsto para el inicio de tarde londinense. Ahora, no se descarta que se tenga que cerrar el techo en algún momento.

Por tanto, Wimbledon no es solo especial por ser el torneo más antiguo del mundo y por la vestimenta que deben utilizar todos sus participantes. También lo es por los horarios. De hecho, hasta 2022, existía el 'Middle Sunday', una iniciativa que obligaba a parar toda la actividad durante el domingo de la primera semana. Sin duda, para bien o para mal, el Grand Slam de hierba no es equiparable a ningún otro.