A Zverev no le sorprende la derrota de Alcaraz en el US Open: "Se notaba que le faltaba ritmo"

Nadie se perdió el increíble duelo entre Ben Shelton y Carlos Alcaraz. Ni siquiera Alexander Zverev, que tenía partido al día siguiente y trasnochó más de lo esperado ante el tremendo espectáculo que se estaba dando en la Arthur Ashe. El alemán habló sobre el partido tras conseguir el billete a las semifinales y convertirse en el máximo favorito para levantar el trofeo.

"Ben (Shelton) jugó increíblemente bien desde el fondo de la pista. Se mostró sumamente sólido desde el fondo; fue fantástico verlo. Por supuesto, sacar bien y todo eso es algo habitual en él, pero creo que su tenis desde el fondo de la pista fue extraordinario", destacó el germano, que podría verse las caras con el estadounidense en una hipotética final el próximo domingo.

Alexander Zverev, durante el US Open / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Sin embargo, a Alcaraz no le vio tan bien. ·"En cuanto a Alcaraz, se notaba quizás que le faltaba ritmo de competición; llevaba tiempo sin enfrentarse a un jugador de primerísimo nivel, ya que falló algunas derechas más de lo que suele hacer. Pero hay que reconocer el mérito a Ben: jugó de maravilla", finiquitó, queriendo ensalzar el trabajo del ídolo local.

El alemán podría alcanzar su tercera final de Grand Slam consecutiva, algo que no se hubiera creído ni él a principio de temporada. En Roland Garros fue capaz de acabar con la maldición y levantar su primer 'grande', luego en Wimbledon cayó en la gran final contra Jannik Sinner, y ahora en el US Open tan solo Karen Khachanov lo separa de otro épico partido con el trofeo en juego.

Carlos Alcaraz no pudo revalidar el título del US Open / X

"Creo que cuanto más a menudo llegas a esa instancia, más normal se vuelve, algo que nunca debes dar por sentado. Me parece una sensación muy especial cuando eso se convierte en la norma. No lo doy por sentado en absoluto; sé que en el tenis las cosas pueden cambiar en un instante. Considero que la confianza es algo increíblemente importante, pero que también puede desaparecer con mucha rapidez", destacó 'Sascha'.

¿Otro Grand Slam para Zverev?

También respondió a la pregunta de si se ve favorito. "Creo que quien gane aquí será quien juegue el mejor tenis. A veces es así de sencillo. Sí, hay nervios y pasan muchas cosas por la cabeza cuando intentas ganar tu primer Grand Slam. Yo he pasado por eso. Créeme, he tenido todos los pensamientos posibles. Pero creo que, al final, se impondrá el buen tenis, y veremos quién lo logra el viernes y también el domingo".

En caso de ganar el US Open, Zverev se colocaría como el número uno del año y se acercaría todavía más a Jannik Sinner en el ranking ATP. El germano ha aprovechado a la perfección las lesiones de Alcaraz y el italiano para recuperar terreno y abrir distancia con el murciano, que ahora mismo ocupa la posición número tres. Zverev está atravesando el que es, probablemente, el mejor momento de su carrera.