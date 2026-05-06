Zverev incendia las redes: deja de seguir a Alcaraz y Sinner

A pesar de llegar a la final del Mutua Madrid Open, Alexander Zverev abandonó la capital española con un sabor agridulce. No solo por no levantar el trofeo, sino por la versión que dio contra Jannik Sinner. Un partido pésimo por su parte que acabó en menos de una hora, perjudicando totalmente el espectáculo en la pista Manolo Santana. Unos días después, el alemán ha tomado una curiosa decisión.

El alemán hizo unas declaraciones que llamaron mucho la atención, ya que situó a Jannik Sinner un escalón por encima de Carlos Alcaraz, y a él mismo a la altura del español. "Hay una gran brecha entre Sinner y el resto, y también creo que hay otra brecha entre Alcaraz, yo mismo, quizá Novak, y todos los demás", reconoció el jugador germano.

Zverev, durante el Mutua Madrid Open 2026 / Europa Press

Antes de jugar en Roma, Zverev ha decidido dejar de seguir en Instagram a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Solo a ellos. En cambio, ambos tenistas sí que siguen al germano. Un movimiento cuyo motivo se desconoce, pero puede tener que ver con todo lo sucedido el pasado domingo. Su relación con los dos mejores jugadores del circuito siempre ha sido buena.

"Diría que ahora mismo hay dos escalones, pero es difícil decir que no existe una distancia entre Sinner y el resto cuando no ha perdido un partido en… no sé cuántos Masters, desde Shanghái", finalizó en su declaración el tres del mundo, que tiene una buena oportunidad en Roland Garros para dar la sorpresa ante la ausencia de Carlos Alcaraz. No será necesario tener que ganar a los dos.

Alcaraz y Zverev, en el Open de Australia / Associated Press/LaPresse

Sin embargo, quien parece tenerle pillada la medida es Jannik Sinner. El italiano ha ganado los últimos nueve partidos en los que se han visto las caras, además con una diferencia de sets apabullante. Por mucho que Jannik sea número uno y 'Sascha' número tres, la brecha entre ambos es gigante. En Madrid, Zverev salió derrotado a pista, sin proponer cosas diferentes.

Zverev, con la mirada puesta en Roland Garros

El alemán partirá como segundo cabeza de serie en Roland Garros, por lo que evitaría a Sinner hasta una hipotética final. Muy difícil será que el italiano no esté presente en ese partido, ya que tendrá una oportunidad única de conquistar el último Grand Slam que le queda. Sin Alcaraz, tiene un camino más llano hacia su objetivo.

Ahora mismo, Zverev ocupa la tercera plaza del ranking ATP con cierta ventaja ante Novak Djokovic. El serbio, a pesar de perderse una gran cantidad de torneos durante la temporada, sigue estando entre los cuatro mejores del mundo. Con llegar a las semifinales en los Grand Slams, que no es poco, ya prácticamente le sirve para destacar en un circuito cada vez más dispar.