TENIS
Zverev se impone a Blockx y disputará ante Sinner su cuarta final en Madrid
El alemán Alexander Zverev se medirá al número uno del mundo, Jannik Sinner, en la final del Masters 1.000 de Madrid tras superar al joven belga Alexander Blockx
El alemán Alexander Zverev, segundo favorito, acabó con el transitar del joven belga Alexander Blockx (6-2 y 7-5) y disputará ante el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, la final del Masters 1.000 de Madrid que ya ha ganado en dos ocasiones.
Zverev, el alemán con más victorias en tierra de la historia, sostenido en la fiabilidad de su saque, que no perdió en ningún momento, tardó una hora y 37 minutos en ganar al prometedor jugador belga, que se sitúa entre los cuarenta mejores del mundo.
La lucha entre los dos primeros favoritos, Sinner y Zverev, decidirá el domingo el campeón del torneo que se disputa en la Caja Mágica
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