Zverev imparable: le quita un récord a Nadal

Parece que el tenis sonríe al alemán Alexander Zverev. El actual número tres del mundo está deslumbrando tras hacerse con la victoria de la reciente edición de Roland Garros. Sascha, que se encuentra actualmente disputando el torneo de Halle, ha conseguido elevar a nueve los partidos ganados de forma consecutiva.

Tras superar a Yannik Hanfmann por 6-3 y 7-6 (4), ha conseguido el pase a cuartos de final del torneo de Halle. Este triunfo supuso algo más para el alemán, ya que sumó su victoria 122 en un ATP 500, lo que supone un récord absoluto en el circuito a lo largo de la historia.

Unos números que superan ya al gran Rafa Nadal, que estableció en 2009 el registro en 121 en torneos de esta categoría con 19 derrotas.

El número tres del mundo logró el triunfo ante su compatriota en una menos de hora y media. "Me pareció un partido de muy buen nivel sobre hierba", dijo Zverev en la entrevista posterior al partido.

"Ambos sacamos muy bien. Aproveché las oportunidades que tuve… No fueron muchas, pero las que tuve, las aproveché bien. Tuve dos puntos de break. Aproveché uno y luego gané el tie-break. A veces los partidos sobre hierba son así", explicaba Sascha.

La hierba se le resiste

Zverev nunca ha ganado un torneo sobre hierba, aunque ha disputado dos veces la final en esta superfície: en Halle 2016 y 2017 y otra en Stuttgart el año pasado. El torneo de Halle es la primera competición sobre hierba de la temporada, que sirve como torneo de preparación para el tercer Grand Slam del año: Wimbledon.

Un cambio de superficie que el alemán ha admitido no desenvolverse con la misma facilidad. "Todavía no me encuentro tan cómodo en esta superficie como para hacer saque y red; al final llevo muy poquititos días entrenando sobre hierba, así que se trata todo de un proceso", comentaba Zverev.

La hierba exige más movimientos rápidos, a diferencia de la tierra batida, que te permite hacer un juego con intercambios más largos. "Para mí, el golpe más importante cada vez que jugamos en esta superficie es el resto, mucho más que el servicio. Hace falta estar ahí muy enchufado para restar correctamente; aquí en hierba todo se ajusta mucho más; tanto el saque como el resto hay que hacerlo cerca de la línea, mientras que en la tierra batida puedes irte un poco más hacia atrás".

Como es de esperar, su objetivo es llegar de la mejor manera a Wimbledon y su participación en Halle ha demostrado que va por buen camino: "Es un cambio, así que espero estar preparado; de momento me quedo satisfecho con estos dos primeros encuentros", comentó el alemán.

Próxima parada: Cuartos de final

El alemán, que es el primer cabeza de serie en esta competición, disputará los cuartos de final hoy a las 13:00 horas, por séptima vez en Halle. El rival de cuartos será el belga Raphaël Collignon, 51 en el ránking, que venció 4-6, 6-4 y 6-3 al italiano Mattia Bellucci, número 74.

Por lo que respecta al otro encuentro de cuartos de semifinal, será un duelo completamente estadounidense entre los tenistas Ben Shelton, número cinco del mundo, y Taylor Fritz, que ocupa la posición número nueve. Ambos jugadores ya se vieron las caras en la final de Stuttgart la semana pasada donde Shelton se llevó la victoria.