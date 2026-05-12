Zverev se hunde en Roma y deja vía libre a Rafa Jódar

Sorpresa mayúscula en el Masters 1000 de Roma. El alemán Alexander Zverev, segundo favorito del torneo, quedó eliminado este martes tras caer ante el italiano Luciano Darderi en un partido completamente inesperado y lleno de giros.

El jugador local firmó la victoria más importante de su carrera después de remontar un encuentro que parecía perdido y acabar imponiéndose por 1-6, 7-6(10) y 6-0 tras más de dos horas y media de batalla.

Zverev tuvo el partido en sus manos. Después de dominar con autoridad el primer set y dar la sensación de tener el control absoluto del encuentro, el alemán desperdició hasta cuatro bolas de partido en una segunda manga que terminó cambiando por completo la dinámica del choque.

Empujado por el público del Foro Itálico, Darderi resistió en un frenético tie-break y encontró ahí la energía necesaria para creer en la remontada.

El golpe fue demasiado duro para Zverev, que desapareció por completo del partido en el tercer set. El italiano, lanzado anímicamente, pasó por encima del número tres del mundo y cerró la manga definitiva con un contundente 6-0.

“No sé cómo lo he hecho”, reconoció Darderi todavía sobre la pista. “Al principio no me sentía bien, pero intenté presionarlo al final del segundo set y vi que estaba muy nervioso”.

El italiano destacó además el papel decisivo del ambiente vivido en Roma. “En otro torneo probablemente habría cedido, pero con esta gente todo es diferente”, aseguró.

Con este triunfo, Darderi alcanza por primera vez en su carrera los cuartos de final de un Masters 1000 y ahora se enfrentará a Rafa Jódar, que continúa brillando en la capital italiana tras superar con autoridad al estadounidense Learner Tien.

“Tengo el nivel para competir contra cualquiera”, avisó el italiano pensando ya en el duelo ante el español.

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La derrota supone un golpe muy duro para Zverev, que llegaba a Roma tras alcanzar la final en Madrid y soñaba con conquistar por tercera vez el torneo italiano después de sus títulos en 2017 y 2024.