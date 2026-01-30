Zverev: "No me gustó; dije que eso era una mierda”

Exhausto compareció Alexander Zverev en rueda de prensa tras dejar escapar la oportunidad de volver a la final del Open de Australia. El alemán no tuvo problemas en calificar el partido como el más duro físicamente de su carrera y se reafirmó en sus quejas sobre la atención que recibió Alcaraz tras sufrir calambres.

“Por unos calambres no se puede pedir tiempo muerto médico, pero qué podía hacer; no me gustó, pero no era mi decisión”, explicó el alemán, que reconoció haber dicho que la situación le parecía “una mierda” en su idioma en el momento de quejarse al supervisor.

“Prefiero no seguir hablando de esto, porque ha sido una de las mejores batallas que se han vivido en Australia” acabó cerrando el tema Zverev, que se mordió la lengua para no decir alguna de más gorda.

Más allá de sus quejas, quiso quitar rápidamente la atención en dicho suceso y puso el foco en el gran partido que fue. "Un final desafortunado para mí, pero para ser honesto, no me quedaba absolutamente nada", reconoció.

"El segundo set es el que más lamento. Sentí que debía haberlo ganado… creo que eso habría cambiado las cosas", explicó el alemán sobre el partido. Una derrota que duele para el alemán pero que le da esperanzas para este 2026.

"Creo que ambos llegamos a nuestros límites absolutos… si sigo jugando de esta manera, va a ser un buen año para mí" finalizó.