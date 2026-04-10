Zverev frena a Fonseca y alcanza otra semifinal en Montecarlo

Alexander Zverev volvió a demostrar su jerarquía en la tierra batida de Montecarlo tras imponerse al joven brasileño Joao Fonseca por 7-5, 6-7(3) y 6-3, en un duelo exigente que se resolvió tras 2 horas y 40 minutos.

El alemán, tercer cabeza de serie, tuvo que frenar la reacción de un Fonseca que rozó la sorpresa. El sudamericano, de solo 19 años, supo reponerse tras ceder el primer set y llevó el partido al límite con un gran segundo parcial, decidido en el tie-break.

Sin embargo, en el momento decisivo, Zverev volvió a imponer su experiencia. Un break nada más arrancar el tercer set le permitió tomar ventaja y gestionar el partido hasta cerrar el pase a semifinales.

Con este triunfo, el alemán sigue acumulando registros históricos. Se convierte en el cuarto jugador en alcanzar diez semifinales de Masters 1000 sobre tierra, solo por detrás de Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. Además, suma ya 83 semifinales en el circuito, 27 de ellas en torneos de esta categoría.

También mantiene su gran regularidad en 2026, tras haber alcanzado esta ronda en Indian Wells y Miami, consolidándose como uno de los nombres más fiables del circuito.

Por su parte, Fonseca se queda a las puertas de una victoria de enorme prestigio. El brasileño mostró personalidad y talento ante uno de los mejores del mundo, confirmando que su crecimiento sigue en marcha.

En semifinales, Zverev se medirá al ganador del duelo entre Jannik Sinner y Felix Auger-Aliassime, en un nuevo reto de máximo nivel en su camino hacia el título en Montecarlo.