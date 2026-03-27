Zverev frena a Cerúndolo y cita de nuevo a Sinner

El argentino Francisco Cerúndolo volvió a quedarse a las puertas en el Masters 1000 de Miami, donde cayó en cuartos de final ante un sólido Alexander Zverev por 6-1 y 6-2 en apenas 1 hora y 5 minutos.

El alemán, actual número 4 del mundo y futuro número 3 del ranking ATP, firmó una actuación muy dominante, imponiéndose con claridad en todas las facetas del juego. Zverev ganó un 81% de los puntos con su servicio, incluido un 70% con segundo saque, y aprovechó cuatro de sus siete bolas de break, dejando sin opciones a su rival.

Para Cerúndolo, número 19 del ranking, la derrota supone repetir un guion que ya empieza a ser habitual en el torneo. Es la cuarta vez que alcanza los cuartos de final en Miami, pero desde su brillante semifinal en 2022, cuando irrumpió en el torneo desde el puesto 103 del mundo, no ha logrado dar un paso más.

El partido quedó marcado desde el inicio. El argentino no pudo sostener el ritmo del alemán y no sumó su primer juego hasta el 0-5 del primer set. En la segunda manga intentó reaccionar, pero volvió a verse superado por la consistencia y la agresividad de Zverev, especialmente con su derecha en los intercambios.

Los números reflejan esa dificultad. Cerúndolo no dispuso de ninguna bola de rotura, apenas conectó un 57% de primeros servicios y solo ganó el 52% de los puntos con saque, muy lejos del nivel necesario para competir ante un rival en este estado de forma.

Además, el alemán se confirma como una auténtica bestia negra para el argentino en pista dura, donde le ha derrotado en sus últimos cuatro enfrentamientos. Las únicas victorias de Cerúndolo ante él llegaron sobre tierra batida.

En semifinales, Zverev tendrá ahora un desafío mayor ante Jannik Sinner, número 2 del mundo, en un duelo que se ha convertido en uno de los más exigentes del circuito. El italiano ha ganado los seis últimos enfrentamientos entre ambos y ya le superó recientemente en las semifinales de Indian Wells y en París el pasado año.

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