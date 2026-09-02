Zverev casi empieza con susto y sufre de lo lindo en su debut en Nueva York

Alexander Zverev ha demostrado que, tras coronarse como el campeón de Roland Garros, tiene el mismo hambre de sumar otro Grand Slam a su palmarés de majors. El alemán ha cumplido esta madrugada en su duelo ante Lorenzo Sonego para sellar su pase a segunda ronda.

Zverev, quien disputa este torneo como el primer cabeza de serie debido a la ausencia de Jannik Sinner, certificó una complicadísima batalla que se prolongó hasta las 2 de la madrugada, en lo que fue una absoluta maratón a cinco sets que resultó en 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-5, 6-4 a favor del alemán.

Tras sellar una victoria muy sufrida en el Arthur Ashe Stadium, el alemán apenas tenía fuerzas para contestar las preguntas a pie de pista. Cortito y al pie, dijo lo siguiente: "Estoy feliz de que gané. Eso es todo, es el tipo de triunfo que necesito".

A punto de la derrota...

Zverev estuvo a dos puntos de la derrota en el cuarto set, pero se recuperó y se impuso en el quinto set, evitando convertirse en el primer número 1 del ranking en caer en primera ronda de un Grand Slam desde 2003, en Wimbledon.

Su rival no se lo puso nada fácil y es que Sonego jugó un gran partido, siendo muy agresivo y sólido, complicándole muchísimo el debut. Ambos se habían visto las caras hasta en seis ocasiones, todas ellas ganadas por Zverev.

El primer favorito en el US Open ha cumplido en su primera jornada en Nueva York y, en la siguiente ronda, se enfrentará al francés Quentin Halys, con quien parte de un balance de 2-0 a favor del alemán. La última vez que disputaron un partido fue en la pasada edición de Roland Garros, donde finalmente 'Sascha' se hizo con su primer Grand Slam.

Una temporada buena para el alemán

Podríamos decir que Zverev es uno de los top cinco tenistas que ha tenido una temporada más regular, participando en más torneos y siendo de los pocos que han llegado más lejos en los Grand Slams.

En el Open de Australia llegó hasta semifinales, donde perdió ante Alcaraz, en París consiguió ganar su primer grande, levantando el título de Roland Garros, en Wimbledon llegó a la final, donde perdió ante Sinner, y ahora da sus primeros pasos en el US Open.

Alexander Zverev ya sabe lo que es aspirar a ser el ganador en este torneo, cuando llegó a la final en 2020. Seis años atrás perdió la oportunidad de brillar en la Gran Manzana tras verse superado por Dominic Thiem, a pesar de que los dos primeros sets cayeron de su lado.

Si ha sufrido con un casi top 100...¿qué pasará cuando se mida con los mejores?

Ahora se le presenta una nueva oportunidad para poder enmendar ese 'error', gracias a que su nivel ha mejorado con creces, sobre todo desde el año pasado, y el cuadro está más abierto que nunca debido a la ausencia de Sinner y la derrota de Djokovic.

Como principal rival del alemán para ganar el último major está, sin duda, Carlos Alcaraz, quien ha regresado después de meses alejado del circuito, pero también con la intención de recuperar el tiempo perdido.

El problema que se le presenta a Zverev es que, si ha sido tan complicado superar a un rival con la posición 89 en el ranking, ¿qué pasará cuando tenga que enfrentarse a sus verdaderas amenazas?