Zverev, muy duro con la ATP: "Este negocio no está funcionando"

Alexander Zverev, que sigue en busca de conseguir su ansiado primer Grand Slam, visitó el podcast Nothing Major Podcast, donde charló sobre muchos aspectos que rodean su tenis, el actual dominio de Sinner y Aclaraz, y, además, expresó sin tapujos lo que opina del ajustado calendario ATP.

Muchos tenistas han expresado su descontento con las fechas de las competiciones, pero pocos han hablado con la franqueza que ha mostrado el alemán. "Me encantaría regular mis esfuerzos, centrarme en los Grand Slam y jugar muchos menos torneos, pero es imposible. Tienes 8 eventos de Masters 1000 obligatorios, 4 de categoría ATP 500 y los 4 Grand Slam. Eso ya te obliga a competir en 16 semanas, súmale Montecarlo, ATP Finals, Copa Davis... Es imposible competir en menos de 20 torneos al año y la mayoría de ellos son de dos semanas de duración. Los eventos favoritos de todos los tenistas y aficionados son Montecarlo y París, al ser los únicos Masters 1000 de una semana. Juegas tus partidos y te vas, no tienes que estar días sin competir entre medias", afirma Sascha.

Alexander comentó que es imposible preparar bien ningún evento con tan poco tiempo entre torneos. "No me gusta nada la situación actual. Es inconcebible que, por ejemplo, De Miñaur disputara su último partido de la temporada el 25 de noviembre y el primero de la siguiente el 27 de diciembre. Con un mes entre uno y otro, es imposible descansar, entrenar bien y prepararte físicamente para la temporada. La ATP debe analizar bien esto porque no conozco ni a un solo tenista, y te diría que tampoco a ningún aficionado, al que le gustan los Masters 1000 de dos semanas. Sé que el tenis es un negocio, pero creo que este negocio no está funcionando", asevera Alexander Zverev.

EN MALLORCA CON TONI NADAL

Hace poco Zverev, con el objetivo de levantar cabeza, tuvo la oportunidad de entrenar en Mallorca tanto por Toni como por Rafael Nadal. Algo que se convirtió en una experiencia increíble liderada por Rafa, ofreciendo una clase magistral de derecha mientras cenaban juntos animadamente.

ALCARAZ TIENE MÁS VARIEDAD

Zverev que dio un salto al ámbito profesional con apenas 16 años, ha hecho una comparación sobre el 'Big three' original y la diferencia entre generaciones con el actual. "Todos ellos fueron tenistas impresionantes y lo que más valoro de ellos es la inteligencia táctica que tenían. En su tenis, había más margen para eso. Ahora todo va más rápido, siento que el nivel es mejor en la actualidad, entre el 15 y el 30 del mundo, definitivamente. Antes, los mejores eran más superiores y los veías llegando siempre a rondas finales, no podían perder con nadie que estuviera entre el 20 y el 40 del mundo", comentó.

Además, Sascha hace una reflexión sobre un aspecto que cambió a partir del 2020. "Una de las cosas que más ha modificado el juego son las bolas. Desde después del COVID, la calidad de las mismas se ha resentido, es como si no tuvieran presión, y eso influye mucho en el juego. Considero que el tenis ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos. Ahora todo el mundo juega más o menos igual, salvo quizá Alcaraz, que tiene más variedad. Todos pegamos fuerte a la pelota y hay menos margen de diferencia de nivel entre los mejores y un grupo amplio de jugadores", dijo el alemán.

ERRORES QUE LE HAN COSTADO CARO

El alemán no lleva una buena racha y él lo sabe. Ahora quiere aprender de sus errores y centrarse al máximo para dar lo mejor de su tenis en el último grande del año. "Un año terrible para mí, no puedo decir más. Después del Open de Australia, me he sentido completamente perdido en la pista. Salí a esa final convencido de que la iba a ganar y ver cómo Sinner me pasó por encima fue muy duro mentalmente. Cometí el error de irme unos días después a jugar a Argentina, cuando no estaba preparado ni con la motivación suficiente", expresó Zverev.

El tenista confesó que perdió la motivación y eso le supuso cometer errores innecesarios. "Sentí un burnout absoluto, no me divertía en pista ni entrenando, sentía que no tenía sentido jugar. Perdí partidos que no debía haber perdido. Caer en primera ronda de Wimbledon y haberme bajado luego de algunos torneos me va a permitir afrontar este tramo de temporada mucho mejor. Creo que daré mi mejor tenis en el US Open", sentenció.

Ahora Zverev está disputando el Masters 1000 en Toronto y mañana en los cuartos de final se medirá ante el tenista australiano, Alexei Popyrin, número 18 en el mundo.