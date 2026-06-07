Zverev desafía su maldición en Roland Garros

La final masculina de Roland Garros enfrenta este domingo dos historias muy diferentes. De un lado, Alexander Zverev, uno de los mejores jugadores de su generación, acostumbrado a las rondas finales de los grandes torneos pero todavía sin un título de Grand Slam en sus vitrinas. Del otro, Flavio Cobolli, la gran sorpresa de la edición y el hombre que sostiene el sueño de toda Italia tras la inesperada eliminación de Jannik Sinner.

Sobre el papel, el alemán parte como favorito. Su experiencia en las grandes citas, su posición en el ranking y sus resultados en los últimos años le sitúan un escalón por encima de un rival que disputa la primera final de Grand Slam de su carrera. Pero si algo ha demostrado este Roland Garros es que los pronósticos pueden saltar por los aires.

Cobolli, de 24 años, llega a la Philippe Chatrier sin presión y con la confianza por las nubes. El italiano ha firmado el mejor torneo de su vida, ha asegurado su entrada en el top-10 mundial y tiene la oportunidad de convertirse en el primer campeón italiano en París desde que Adriano Panatta levantó la Copa de los Mosqueteros hace exactamente cincuenta años.

No era él el hombre destinado a liderar las ilusiones italianas en la capital francesa. Ese papel parecía reservado a Sinner, número uno del mundo y gran favorito al título. Sin embargo, la sorprendente caída del de San Cándido abrió un camino inesperado que Cobolli ha sabido aprovechar con un tenis sólido, agresivo y cada vez más convincente.

Ahora le espera la prueba definitiva. Enfrente tendrá a un Zverev que conoce perfectamente lo que significa llegar lejos en Roland Garros. El alemán disputó la final en 2024 y ha alcanzado las semifinales en cinco de las últimas seis ediciones. Sin embargo, la estadística que más le persigue es otra: tres finales de Grand Slam y tres derrotas.

Zverev no pudo con Alcaraz en la final de Roland Garros 2024 / LAP

La primera llegó en el US Open 2020, cuando desperdició una ventaja de dos sets ante Dominic Thiem. Cuatro años después volvió a quedarse a las puertas en París frente a Carlos Alcaraz. Y en el Abierto de Australia de 2026 apenas pudo discutir el dominio de Sinner.

Por eso esta final representa mucho más que un título. Es una oportunidad para acabar con la mayor asignatura pendiente de su carrera y confirmar definitivamente un talento que nadie discute. A sus 29 años, Zverev acumula 26 títulos ATP y siete Masters 1000, pero todavía le falta el trofeo que separa a los grandes jugadores de los campeones legendarios.

Los antecedentes reflejan la igualdad entre ambos. Se han enfrentado en cuatro ocasiones y el balance es de dos victorias para cada uno. Este año ya cruzaron sus caminos dos veces: Cobolli ganó en las semifinales de Múnich, mientras que Zverev se tomó la revancha en los cuartos de final de Madrid.

La final decidirá mucho más que el campeón de Roland Garros. Para Cobolli puede significar entrar para siempre en la historia del tenis italiano. Para Zverev, la posibilidad de liberarse de un peso que lleva años acompañándole. París dictará sentencia.