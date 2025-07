Zverev se derrumba: "Me siento solo en la vida"

Alexander Zverev, tercer mejor jugador del momento, llegó al límite de sus fuerzas pero no pudo superar a Arthur Rinderknech, número 72 del mundo, en la primera ronda de Wimbledon. Una derrota que facilita ese lado del cuadro para Carlos Alcaraz.

El juego efectivo desde la red del espigado francés se impuso al peloteo desde el fondo de un desarbolado Zverev, que desaprovechó hasta nueve pelotas para romper el servicio de su rival, algo que no lograría finalmente en todo el partido.

Pero más allá de la derrota, lo más preocupante fueron las palabras del tenista alemán en la rueda de prensa posterior al partido. A la hora de explicar la sorprendente derrota, Zverev incidió en que es un problema más mental que de tenis.

"Nunca me he sentido tan vacío. Creo que es algo mental. Me siento muy solo a veces y me afecta. Mentalmente, he tenido problemas desde el Open de Australia. No sé qué pasa. Intento buscar formas de salir de este hoyo, porque ahora mismo sigo en él. Me siento bastante solo en la vida ahora mismo, y no es una sensación bonita", comentó.

Asimismo, el tenista germano manifestó que quizás pruebe la terapia por primera vez en su vida: "Es posible que por primera vez en mi vida necesite acudir a terapia. He pasado muchas dificultades en los medios y en la vida en general, pero nunca me había sentido tan vacío como ahora".

"Me falta alegría en todo lo que hago, no solo en el tenis, también fuera de las pistas. Aunque haya ganador partidos en Stuttgart o Halle, esta no es una sensación que solía tener. Antes estaba feliz, en la luna y me sentía motivado para seguir, pero eso no me está pasando ahora. Es la primera vez en mi vida que siento esto", concluyó.