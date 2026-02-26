Zverev y Davidovich tocan fondo en Acapulco

Acapulco se ha quedado rápidamente sin estrellas. Alexander Zverev, que regresaba a una pista de tenis esta semana tras caer en Australia, cayó estrepitosamente en los octavos de final ante el serbio Miomir Kecmanovic (3-6, 7-6, 6-7) y se despide a las primeras de cambio del torneo mexicano. El alemán partía como el máximo favorito para alzarse con el torneo.

Tras la derrota, Zverev desperdicia una oportunidad de oro para acercarse un poco más a Novak Djokovic, que le saca unos 800 puntos de ventaja y jugará pocos torneos durante el curso. Por detrás, la presión es máxima para ocupar la cuarta plaza del ranking, con Lorenzo Musetti a tan solo 150 puntos y Alex De Miñaur y Taylor Fritz a menos de 400.

Por el otro lado, Davidovich también se vio sorprendido por el italiano Mattia Bellucci (6-3, 6-3) y sigue con la espina clavada de no haber conseguido jamás un título ATP. El cuadro se había abierto lo suficiente como para que el malagueño pudiera lograrlo en México, pero un rival inferior, como en el caso de Zverev, se le puso por el camino.

Tampoco tuvo suerte Jódar

Tampoco tuvo suerte el otro español que estaba vivo en el torneo de Acapulco: Rafa Jódar. La nueva 'perla' madrileña perdió en octavos contra el francés Terence Atmane, a pesar de haber conseguido una importante victoria ante Cameron Norrie para seguir subiendo en el ranking ATP. La próxima semana subirá hasta el puesto número 103 del mundo.

La próxima parada de todos los tenistas eliminados será Indian Wells, donde estarán todos los grandes nombres, como Alcaraz, Sinner y compañía. El torneo californiano iniciará la gira estadounidense de pista dura, a la que después se sumará Miami, que se convirtió en un punto de inflexión para Carlos Alcaraz la pasada temporada cuando perdió ante David Goffin.