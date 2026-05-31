Zverev cumple en París y se cita con Jódar en cuartos

Tenemos duelo estelar en los cuartos de final de Roland Garros. Alexander Zverev cumplió con su favoritismo y derrotó con claridad al neerlandés Jesper de Jong para seguir adelante en su andadura hacia el título. En esta ocasión, ni siquiera se dejó sets por el camino (7-6, 6-4, 6-1), ante un rival que acusó su gran desgaste en las rondas anteriores.

El germano empezó un poco errático en el encuentro y de Jong, al que Zverev había apodado 'Frenkie de Jong' en la previa, aprovechó el momento de duda para colocar el 3-0. Era el inicio del encuentro, pero las sensaciones de 'Sascha' no eran buenas en los primeros juegos. ¿Iba a sufrir en los octavos de final? ¿Y si también lo eliminaban a él?

Pocos minutos pasaron para que despejaran todas las dudas. El revés de Zverev empezó a carburar y, con ello, el marcador fue poco a poco decantándose a su favor. La primera manga fue la más igualada del choque y tuvo que decidirse en el tie-break. Precisamente, en el último juego del set, de Jong volvió a colocarse 3-0... y de nuevo se dejó remontar.

El partido fue de más a menos en cuanto a competitividad. En el segundo set, le bastó a Zverev un break de diferencia para acariciar los cuartos de final. Una tarea que completó con la mayor calma posible, con un 6-1 final que le permitió desgastarse lo mínimo y afrontar las últimas rondas del torneo con mayor frescura que otros de sus oponentes.

Alexander Zverev, durante el partido ante Jesper de Jong / TERESA SUAREZ

Y su rival en cuartos de final será Rafa Jódar. Un ejemplo de jugador que lleva muchas horas más en pista, ya que encadena dos partidos a cinco sets. El último fue contra Pablo Carreño, y el madrileño completó una gran remontada para retar al germano el próximo martes. Sin duda, será el partido más atractivo de la siguiente ronda masculina.

"Jódar es un gran reto, estoy preparado para ello", comentó Zverev después de la victoria. Ambos jugadores no se han enfrentado nunca en el circuito, pero las buenas sensaciones que dejó Jódar contra Sinner en Madrid, poniéndolo contra las cuerdas en el segundo set, invitan al optimismo en cuanto a una gran batalla. El alemán es el que tiene la experiencia, pero también la presión.