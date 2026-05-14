Zverev y la cruda realidad con Sinner: "Que le den ya el título de Roland Garros"

La eliminación de Alexander Zverev en el Masters 1000 de Roma dejó al alemán visiblemente frustrado, tanto por la derrota como por la forma en la que se le escapó un partido que tenía completamente bajo control.

El número tres del mundo cayó ante el italiano Luciano Darderi después de desperdiciar una ventaja de 6-1 y 5-3, además de hasta cuatro bolas de partido, en uno de los mayores batacazos del torneo romano.

Sin embargo, más allá de la derrota, el alemán también fue preguntado por Jannik Sinner, el gran dominador actual del circuito y máximo favorito de cara a Roland Garros.

Zverev acumula ya ocho derrotas consecutivas frente al italiano, pero dejó claro que no piensa afrontar el Grand Slam parisino desde el pesimismo.

“Tengo que creer que soy capaz de vencerle”, afirmó en rueda de prensa. “Debo creerlo. Si no, mejor darle el trofeo sin jugar el torneo”, añadió con contundencia.

Las palabras del alemán reflejan el enorme respeto que genera actualmente Sinner dentro del circuito, especialmente tras una racha espectacular en Masters 1000 y aprovechando además la ausencia de Carlos Alcaraz en París.

Pese a ello, Zverev insiste en mantener la confianza de cara a un posible cruce con el número uno mundial sobre la tierra batida francesa.

INDIGNADO CON ROMA

Tras el encuentro, Zverev criticó las condiciones de juego de la pista central secundaria del Foro Itálico, unas declaraciones que no tardaron en generar debate entre aficionados y analistas, muchos de los cuales señalaron que el alemán perdió el control emocional de un duelo que parecía sentenciado.

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"Quiero decir, para ser honesto, la cancha, creo que esta es la peor cancha en la que he jugado nunca. Juniors, profesional, futures, práctica, nunca jugué en una cancha donde la calidad de la cancha sea tan mala" afirmó el alemán.