Zverev, crítica airada a los Masters largos y el consejo de Nadal para mejorar

Alexander Zverev ya está en los cuartos de final del ATP 1000 de Toronto tras pasar de ronda por las molestias musculares de su rival este sábado, Francisco Cerúndolo, que se retiró cuando perdía por 6-2 y 1-0.

A pesar de eso, no todo es felicidad para el tenista, ya que en una entrevista en el podcast Nothing Major Podcast fue muy crítico con el calendario de la ATP y con los torneos largos de dos semanas. Algo con lo que otros deportistas ya han alzado la voz, aunque ninguno tan cuntundentemente como el tercero en el mundo en el ranking ATP.

"Me encantaría regular mis esfuerzos, centrarme en los Grand Slam y jugar muchos menos torneos, pero es imposible. Tienes 8 eventos de Masters 1000 obligatorios, 4 de categoría ATP 500 y los 4 Grand Slam. Eso ya te obliga a competir en 16 semanas, súmale Montecarlo, ATP Finals, Copa Davis... Es imposible competir en menos de 20 torneos al año y la mayoría de ellos son de dos semanas de duración. Los eventos favoritos de todos los tenistas y aficionados son Montecarlo y París, al ser los únicos Masters 1000 de una semana. Juegas tus partidos y te vas, no tienes que estar días sin competir entre medias", afirma Sascha.

"No me gusta nada la situación actual. Es inconcebible que, por ejemplo, De Miñaur disputara su último partido de la temporada el 25 de noviembre y el primero de la siguiente el 27 de diciembre. Con un mes entre uno y otro, es imposible descansar, entrenar bien y prepararte físicamente para la temporada. La ATP debe analizar bien esto porque no conozco ni a un solo tenista, y te diría que tampoco a ningún aficionado, al que le gustan los Masters 1000 de dos semanas. Sé que el tenis es un negocio, pero creo que este negocio no está funcionando", añadía Zverev sobre el modelo adoptado por los circuitos en 2023, pensado para potenciar el negocio.

El consejo de Rafa Nadal

El alemán, que pasó recientemente unos días en la Rafa Nadal Academy entrenando con Toni Nadal, compartió algunas anécdotas de momentos vividos con Rafa en mallorca.

"Había jugado muchas veces con Rafa, tuvimos grandes batallas y esperaba que cenáramos algún día juntos al estar yo allí. Pero me sorprendió muchísimo todo lo que se implicó, no tenía por qué hacer eso. Significó muchísimo para mí que pasara horas en pista dándome consejos y la intensidad con la que me entrenó", decía Zverev.

"Tuvimos cenas que se prolongaron hasta la 1 de la madrugada y en mitad de ellas, se levantaba en medio del restaurante y empezaba a golpear de 'drive', para darme consejos técnicos", relató.

Finalmente, desveló el consejo que Rafa le dio para mejorar: "No sé cuántas veces me dijo durante esa semana que tenía que ser más agresivo y valiente. Sé que debo hacerlo, pero escucharlo de él, con el que he jugado partidos importantes. Me decía que cuando soy agresivo es muy difícil hacerme daño, pero cuando me pongo pasivo soy vulnerable".

El partido entre Zverev y Cerúndolo fue el último de la noche del sábado. El argentino, que alcanzaba por primera vez los octavos de final del torneo canadiense, llegaba tras haber ganado las tres últimas veces que se había enfrentado al alemán.

Alexei Popyrin derrotó a Holger Rune

En el partido anterior, Popyrin (26 del mundo), ganador el año pasado del torneo canadiense, dio la sorpresa al derrotar al número 9 del mundo, el danés Rune, en tres sets 4-6, 6-2 y 6-3 y se enfrentará a Zverev en la próxima ronda.

En el primer set, Popyrin desaprovechó hasta 11 oportunidades de ruptura del servicio de Rune, lo que abrió la puerta a que el danés se hiciese con el primer set.

El australiano reconoció al finalizar el partido su enfado por desaprovechar tantas oportunidades.

"Estaba realmente cabreado. Miraba a mi equipo y estaba furioso", señaló.

El otro resultado inesperado fue la derrota del noruego Casper Ruud (13) ante el ruso Karen Khachanov (16) en dos sets, 6-4 y 7-5. Es la primera vez en tres partidos que Khachanov se impone a Ruud.

Por otra parte, en un duelo entre estadounidenses, Alex Michelsen (34) ganó a su compatriota Learner Tien (61) por 6-3 y 6-3.