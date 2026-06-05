Zverev - Cobolli: horario y dónde ver la final de Roland Garros 2026 por TV y en directo

Roland Garros 2026 se prepara para su esperado colofón final. Alexander Zverev y Flavio Cobolli miden sus fuerzas en la final del segundo Grand Slam de la temporada en la que, sea cual sea el resultado, un nuevo campeón añadirá su nombre al prestigioso palmarés de la competición y pasará a ocupar un trono que Carlos Alcaraz no pudo defender por culpa de su lesión.

Las tempranas eliminaciones de Sinner y Djokovic, sumadas a la ausencia de Alcaraz, ofrecían a Zverev una oportunidad de oro para conquistar por primera vez un Grand Slam. El alemán no ha defraudado, dejando por el camino a nombres de la talla de Machac, Jódar o Mensik para ganarse el derecho de disputar el título.

El último obstáculo entre Zverev y la gloria será Flavio Cobolli, el número 14 del mundo. El italiano ha conseguido el billete hacia la final contra todo pronóstico después de eliminar a Auger-Aliassime en cuartos y evitar enfrentarse a Arnaldi después de que este último se viese obligado a renunciar por culpa de un virus.

Cobolli, rival de Zverev en la final de Roland Garros 2026 / EFE

¿A qué hora juega Zverev contra Cobolli en la final de Roland Garros 2026?

Alexander Zverev se enfrenta a Flavio Cobolli en la final de Roland Garros en la final de Roland Garros este domingo 7 de junio a las 15:00h (CEST).

¿Dónde ver la final de Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, la final de Roland Garros 2026 entre Zverev y Cobolli se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas que ofrecen la cobertura completa del torneo. La retransmisión televisiva correrá al cargo de Eurosport 1, disponible en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa de la final de Roland Garros 2026 a través de nuestra narración en directo, así como la cronica del partido y las reacciones de los protagonistas.