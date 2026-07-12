Zverev se 'cansa' de Sinner tras la final de Wimbledon: "Ya no te quiero tanto"

Jannik Sinner volvió a hacer historia en la pista central del All England Club. El italiano golpeó la última bola de la final y se dejó caer sobre el césped para celebrar la conquista de su segundo título de Wimbledon y el quinto Grand Slam de su carrera.

Fiel a la mesura que le caracteriza, Sinner celebró el triunfo antes de dirigirse hacia su equipo y abrazarse con Darren Cahill y Simone Vagnozzi, dos de las figuras fundamentales en su ascenso hasta la cima del tenis mundial.

Sinner con el título de Wimbledon / EFE

El italiano recibió posteriormente el trofeo de Wimbledon de manos de la Princesa de Gales, Kate Middleton, antes de escuchar las palabras de Alexander Zverev, derrotado en la final.

El alemán, que había alcanzado por primera vez en su carrera los cuartos de final en el torneo londinense y terminó llegando hasta el último partido, recurrió al humor para asumir una nueva derrota frente al número uno del mundo.

"Ya no te quiero tanto, Jannik. He perdido contra ti nueve veces seguidas", bromeó Zverev, provocando las risas del público de la pista central.

Después, el alemán dejó a un lado las bromas para reconocer la superioridad de su rival. "Enhorabuena, Jannik. Otra vez demostró por qué es el mejor del mundo. Ha sido genial compartir la pista central contigo el día de la final. Es un honor estar aquí. No salió como quería, pero enhorabuena", afirmó.

Sinner y Zverev en la final de Wimbledon 2026 / EFE

Zverev también quiso reconocer el trabajo realizado por el equipo del italiano durante los últimos años. "También quiero felicitar al equipo de Jannik. Han estado juntos muchos años. Son el número uno del mundo ahora y se han esforzado mucho. Felicidades porque se lo merecen", añadió.

Sinner cerró así otra edición inolvidable de Wimbledon. Con su segundo título consecutivo en Londres y su quinto Grand Slam, el italiano reafirma su dominio en la cima del tenis mundial y vuelve a salir del All England Club como el gran campeón.