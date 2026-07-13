Zverev y el 'Big Three' soñado con Alcaraz y Sinner: "Ya los he llevado al límite"

Más allá del triunfo de Jannik Sinner, la final de Wimbledon dejó otra evidencia que se recibe con los brazos más que abiertos en el panorama del tenis actual. Tras el triunfo en Roland Garros, Alexander Zverev demostró haber roto con todos sus fantasmas y adquirir de una vez por todas la confianza que tanto se le reclamaba para poder llamar a la puerta del duopolio formado entre Alcaraz y Sinner, dominador absoluto de los últimos tiempos.

El alemán era sin duda el gran candidato a poder competir con los dos grandes líderes, pero hasta el momento nunca había conseguido culminar en sus tantas y tantas oportunidades, algo que en Wimbledon tampoco consiguió aunque con una imagen muy diferente a la habitual. Llevó al límite a Sinner y se llevó un primer set que era impensable en tiempos anteriores.

Alexander Zverev, en el torneo de Wimbledon / EUROPA PRESS

La llegada de Zverev a lo más alto es sin duda la noticia que el tenis llevaba tanto tiempo esperando, con la voluntad y las ganas de ver al alemán de forma recurrente a este nivel y con esta confianza. De ser así, no hay duda que esta versión es sobradamente capaz de ganar a uno u otro en torneos de Grand Slam, algo que antes ya parecía, como en el Open de Australia ante Alcaraz, aunque siempre le acababa faltando ese punto de cabeza para acabar de creérselo.

Preguntado en rueda de prensa por la posibilidad de formar un nuevo Big 3 junto al italiano y el español, su respuesta fue clara. "Eso es lo que espero. Es por eso que estoy aquí", aseguró.

Zverev reconoció que todavía no ha conseguido derrotar esta temporada a sus dos grandes rivales, pero reivindicó el nivel mostrado en sus enfrentamientos directos. "Creo que este año ha sido un año de progreso. He llevado a estos jugadores al límite. No los he vencido este año, pero diría que los he llevado al límite", explicó.

Alcaraz y Zverev tras el partido en el Opèn de Australia / EFE

El alemán recordó sus enfrentamientos contra Alcaraz en el Open de Australia y contra Sinner en la final de Wimbledon como ejemplos de esa evolución. "Alcaraz en Australia, Jannik quizás aquí. Aunque el partido se decidió en cuatro sets, creo que fueron cuatro sets muy ajustados que podrían haber llegado al quinto. Ese es el objetivo", afirmó.

EL TERCERO

Zverev también habló abiertamente sobre el lugar que ha ocupado durante los últimos años ante el dominio de Sinner y Alcaraz. "Siempre se ha hablado de quién sería el tercer jugador, de la búsqueda de ese jugador. En los últimos dos años, siempre he sido el tercero, muy por detrás de los otros dos, pero siempre he sido, de alguna manera, el número tres", reconoció.

Ahora, el alemán quiere dar el siguiente paso y convertir esa tercera posición en una auténtica rivalidad por los grandes títulos. "Si puedo acercarme a ellos, integrar ese grupo y, por supuesto, competir en los grandes torneos y ganarlos junto a ellos, sería fantástico", concluyó.

Después de estrenar su palmarés de Grand Slam en París y alcanzar la final en Londres, Zverev siente que está más cerca que nunca. Su próximo desafío está claro: dejar de ser únicamente el tercero en discordia y convertir el actual dominio de Sinner y Alcaraz en una batalla de tres.